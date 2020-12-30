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  3. 30 Aralık 2020 14:38

Rusya'da vaka sayısı düşüşe geçti

Rusya'da son 24 saatte 26 bin 513 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Ülkedeki vaka sayıları üst üste 4 gündür düşüş kaydedildi.

Rusya'da vaka sayısı düşüşe geçti
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Koronavirüsle mücadele merkezinin verilerine göre Rusya'da son 24 saatte yapılan testlerin 26 bin 513'ü pozitif çıktı. Vakaların yüzde 15'inin semptomsuz olduğu kaydedildi.

Üst üste 4 gündür vaka sayısında azalma görülen ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 131 bin 550 oldu.

599 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 56 bin 426'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 235 artışla 2 milyon 525 bin 418'e ulaştı.

Rusya, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından 4. sırada yer alırken ölü sayısı bakımından 8. sırada bulunuyor.
 
 
 

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