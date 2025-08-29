30 Ağustos'un anlamı...

Bu gün bir büyük zaferin yıl dönümü: 30 Ağustos. Kutlu olsun.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; son yıllarda ulusal bayramlarımız ve anma günlerine en çok halkımız sahip çıkıyor...

23 Nisan, 29 Ekim, 10 Kasım...

Hepsinde halk var...

Türkiye Türkiye oluyor; kenetleniyor, böyle günlerde...

Asl'olan da budur ve bu olgu her şeyden değerlidir.

Cumhuriyet'imiz halkçıdır, halkındır ve ilkeleriyle geleneğiyle tarihiyle hakçadır!

Gelelim 30 Ağustos'a...

30 Ağustos, Türk Ulusunun olduğu kadar mazlum dünyanın da zafer tacıdır.

Çağdaş ulus-devletlerin yolunu aydınlatan 30 Ağustos, kadın-erkek bir halkın muazzam fedakarlığının ve Gazi Meclis'in eseridir.

'30 Ağustos ruhu' hala yaşıyor:

Atlantik'in sömürücü, bölücü emperyalizmine karşı, insancıl ve hakça bir Dünya dileyen ve Doğu'dan yükselen güneşle ışık saçıyor.

Bin selam olsun imanına, irfanına, ışığına, yoluna, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.

Kurtuluş savaşını kadın-erkek bir halkın kahramanlığıyla kazanan, TBMM karargahını, savaşın başından devrimlere kadar, daim değerli kılan, halktan soyluluğun timsali, insancıl hakça dünyanın sesi, büyük uygarlığımızı on bin yıllık kökleriyle buluşturan, bizi çağdaş dünyada hak-ettiğimiz yere kavuşturan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK...

30 Ağustos için kanını ve canını adayan tüm Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi de minnetle rahmetle yad ediyoruz.

30 Ağustos, bu kutlu kıvançlı günümüz; zafer yıl dönümümüz; kutlu ola!

Dr. R.Bülend Kırmacı