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  3. 17 Nisan 2019 21:13
Özden Yolagiden Özden Yolagiden ozden.yolagiden@gmail.com
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31 Mart seçimleri özeti... Demokrasi kazandı. Adam kazandı

31 Mart seçimleri itirazlar, yeniden sayımlar vb. gerekçelere rağmen tüm ülkede ilk hafta sonunda tamamlanırken, İstanbul’da ise nihayet 17 gün sonra neticelendi.

Kısaca özetlemek faydalı olacaktır.

31 Mart günü Türkiye’de 57 milyon seçmen sandık başına gitti.

Gündüz sandıkta oy veren Türkiye halkı akşam televizyon başına geçti.

Verilen oylar neticesinde; Türkiye’nin en büyük şehirlerinde; yani Ankara’da, Mersin’de, İzmir’de, Antalya’da, Adana’da, Eskişehir’de CHP ipi göğüsledi, başkanlıkları kazandı.

Vatandaş, ilk saatlerde her şehirde AKP’nin önde olduğunu izlerken, büyükşehirlerde haritanın rengi ilerleyen saatlerde değişmeye başladı. Anadolu Ajansının verileri saat 23’ten itibaren kesildi.

AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım kameralar karşısına geçti ve “kazandık” dedi.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu çıktı sonra ekranlara… Kazandık dedi.

1 Nisan sabahı bu kez YSK başkanı Sadi Güven geçti kameralar karşısına… “Ekrem İmamoğlu’nun oyu, Binali Yıldırım’dan daha fazla” dedi.

1 Nisan öğleden sonra AKP ıslak imzalı tutanakların yanlış olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Tutanaklar düzeltildi, değiştirildi ama sonuç değişmedi. Ekrem İmamoğlu öndeydi.

Geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Ekrem İmamoğlu yine öndeydi.

İtiraz partilerin yasal hakkıydı. Maltepe sonuçlarına itiraz edildi. Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı bahanesiyle seçim iptalini istedi. Polis bu güne kadar görülmemiş bir şekilde ellerinde listelerle ev ev, kapı kapı seçmen doğrulaması yaptı. AKP 31 ilçedeki sonuçlar için itiraz yaptı. YSK tarafından reddedildi.

Kısacası AKP seçimin sonucunu değiştirme gayreti ile çok çaba sarf etti. Çok itiraz etti.  Bir miktar geçersiz oyun geçerli olmasının dışında sonuç değişmedi. Farkın kapanması için yeterli gelmedi.

17 Gün sonra açıklandı İstanbul seçimleri.

17 günün sonunda, 17 kere Ekrem İmamoğlu kazandı.

17 Nisan akşamı mazbatası sahibine verildi.

Haklıydı, daha fazla oy almıştı.

Adam kazandı.

Tüm ülkede AKP İstanbul’u vermeyecek beklentisi içine girilmişken YSK 17 Nisan akşamı mazbatayı verdi. Demokrasi kazandı.

İstanbul seçimlerinin kaybedenleri…

Recep Tayyip Erdoğan; tüm yükü omuzladı, 44 miting yaptı ama çabası büyükşehirleri kazanmak için yeterli olmadı.

Binali Yıldırım: TBMM başkanlığını bırakıp İstanbul’a başkan olmak için geldi ama seçimin kaybedeni oldu.

Ali İhsan Yavuz: Yerel seçimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak sürekli ekranlardaydı. Zaman zaman tutarsız açıklamalar yaptı. Her şeye itiraz eden adam görünümünde oldu. Valizlerle itiraz için gelmesine rağmen “YSK incelesin diye ileri sürüyoruz. Her ileri sürdüğünüz doğru olmayabilir” demesi pek anlaşılır değildi.

İstanbul seçimlerinin kazananları…

Ekrem İmamoğlu: Seçim öncesi sürdürdüğü güler yüzlü, ılımlı ve sakin yapısını 15 gün boyunca korudu. Seçimi ve sonucunu titizlikle takip etti. Gerektiğinde ekranlara çıktı, yeri geldi sokakta halka indi.

Canan Kaftancıoğlu: Aday belirleme sürecinde parti merkezi ile sorunlar yaşadı, gitti-geldi. Ama seçimlere hazırlanması, örgütü diri tutması, seçim sürecindeki çalışkan tavrı, seçim itiraz sürecinde her bir oyun peşine düşmesi Canan Kaftancıoğlu ismini bu seçimin kazananları arasına yazdırdı.

CHP örgütü: Başta il başkanlığı ve Ekrem İmamoğlu’nun organizasyonunda seçimler sandıkta kazanılır sözünü doğrularcasına, sandık başlarından ayrılmadılar, ıslak imzalı tutanaklar eksiksiz alındı, yeniden sayım sürecinde geniş bir katılım ve ilgi vardı.

CHP örgütü bu seçimi istemiş ve hazırlığını yapmış.

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