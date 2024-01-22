Bu yazıyı yirmi yıl sonra hatırlayacaksınız

Yakın gelecekte, insanlık geleceği ile girdiği savaşta çıplak, eğitimsiz, korunaksız kalacak.

İnsan kendi geleceği ile ve kaybedeceğini bile bile nasıl savaşa tutuşabilir?

Geleneksel savaşlar artarak devam ederken, asıl can yakıcı olan savaş kimi zaman bilimle, kimisi teknolojiyle olacak.

Yapay zeka teknolojisi bu işin öncelikli argümanı. Yapay zeka kullanımının artması dışında, gıda, beslenme alışkanlıklarının değişliğini göreceğiz. Bunu gıda ve ilaç şirketlerinin, şimdiden planladıklarını kanıtlayamam ama iddia edebilirim.

Su insanlık için en büyük ihtiyaç haline gelecek. Beslenecek çeşitlilikten uzak kalacak insanlar, haplara muhtaç edilecek. Her şeyin hapını çıkaracaklar, bir hapla bilmem kaç litre su içmiş hissiyle, azalan su kaynaklarının, tecavüz edilen doğanın üstünü örtecekler.

Bu yazıyı okuyanlar, yani herkes, 20 yıl sonrası susuzluğun sebebi, insanlığın geleceğinin katilidir.

Hepimiz ortağız bu suça. Çünkü çocuklarımızın hayatlarını satıyoruz bugünkü bize sunulanlara itiraz etmeyerek. Elektrik bahanesiyle HES’ler kurulurken, konut veya sanayi bahanesiyle tarım alanları yok edilirken sessiz kalan herkes suçlu.

Bir yandan su kaynaklarının hoyratça tüketilmesi, diğer yandan tarım alanlarının betonlara gömülmesi. Yarınlarda çocuklar ne yiyecek, beton mu? Artan nüfusa, gıda stoklarının yetmemesi, savaşları gerekli kılacak. İnsan nüfus artışının önüne geçilecek.

Kadınların hamile kalması bir şekilde engellenecek. Erkek spremlerinin kalitesi düşecek.

Bunlar hep haplarla, bilimsel yeniliklerle, paket gıdalarla yapılacak. Zorunlu olarak yapılacak.

Yapay zeka

İnsanların bugünlerde büyük bilimsel/teknolojik gelişmeler olarak yansıttığı, bunun üzerinden büyük kazançlar elde ettiği yapay zeka konusu var bir de. İnsanoğlu, kendi geleceğini kendi elleriyle yok ediyor. Bu büyük bir bencilliktir.

Kuşkusuz robotik sistemlerin kullanıldığı, insanlığına faydalı olacak alanlar da var. Tıp bunların başında geliyor. Fakat insanoğlunun kolaycılığı seçme özelliği, her alanda robot kullanmaya teşvik ediyor. Yazarlar bile yazılarını yapay zekaya yazdırıp, üzerinde düzenlemeler yapar hale gelmeye başladılar.

Yakın zamanda emek yoğun işlerde robotların kullanılması, az zamanda çok daha fazla ürünün, el değmeden üretilmesi olarak yansıtılacak. Bu gerçekten de böyle bir katkı sunacak. Ama artan nüfus artışının getirdiği işsizliği kim hesap ediyor?

Kimse yapay zekayı, robotik sistemleri kullanmasın demiyorum, artık bu bir anlamda gerekli hale geldi; ama gelecekte işsiz kalacak, geçinemeyecek insanların yaşayacağı sorunları da şimdiden düşünmek gerekmektedir.

Kuşkusuz, insan zekası, robotik teknolojilerin, yapay zekanın kullanılmadığı sektörler yaratacaktır ama bu kime, kaç kişiye yeter?

Önümüzde, insan ırkının geleceğini tehdit eden çok büyük bir sorun var, yüzleşirsek, çare bulabiliriz.