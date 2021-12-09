9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü

Bugün, 09 Aralık Dünya Yolsuzluk ile Mücadele Günü. Sosyo-ekonomik şartlar, politik ve kurumsal altyapı ve diğer faktörler göz önüne alındığında, yolsuzluğun genel kabul görmüş bir tanımını yapmak zor olmakla birlikte, uluslararası kuruluşlar tarafından değişik tanımlar yapılmıştır. Yolsuzluk;

-Kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması (Dünya Bankası),

-Kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikap, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), olarak tanımlanmaktadır.

Bu yaşıma kadar edindiğim tecrübeler ve yaşadığım olaylar çerçevesinde, gerek özel sektörde, gerekse kamu birimlerinde, en küçük birimden, en üst birime kadar öncelikle yöneticilerin, yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olması ve örnek davranış sergilemesi gerektiğine inanıyorum. "BALIK BAŞTAN KOKAR" sözünün, yolsuzluk ve yolsuzluk ile mücadeleyi tanımlayan en anlamlı ve basit söz olduğunu düşünüyorum.

Siyasiler başta olmak üzere, yöneticilerin uygulama ve davranışlarıyla topluma örnek olmalarının önemi kadar, birey ve toplum olarak bizlerin de yolsuzluk ile mücadeleyi gerçekten istiyor olmamız gerekmektedir. Biz bireyler olarak yolsuzluğa karşı çıkarak, ülke varlıklarının korunması ve yaratılan refahın yeniden paylaşımı konusunda, duyarlı ve istekli olmalıyız. Bu açıdan, siyasi tercihlerimiz ile yönetim anlayışlarımız önem kazanmaktadır.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuki işlerliğinin var olması, yolsuzluğu önleme ve yolsuzluk ile mücadelede en önemli faktörler olmaktadır.

Ayrıca, "HİÇ BİR KUŞ TEK KANATLA UÇAMAZ" sözünde çok güzel ifade bulduğu üzere, yolsuzluğun bir parçası olmadan, toplum olarak, birey olarak her birlikte yolsuzluğa karşı çıkmalı, yolsuzluk ile mücadeleye destek olmalıyız. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” ya da “Herkes yapıyor” anlayışının toplumda işlerlik kazanması, yolsuzluk ile mücadeleyi olumsuz etkileyecektir.

Siyasiler başta olmak üzere, özel sektör, kamu sektörü ve toplum olarak hep birlikte yolsuzluğu önleme ve yolsuzluk ile mücadelede duyarlı olmalı, ülkemizin ve toplumun refahı için bu mücadeleyi, hep birlkte gerçekten istemeliyiz. Saygılarımla.09.12.2021

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.