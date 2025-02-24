Bir Tek Atatürk var! Tek Bir Atatürk var!

Dünya tarihini, Milletin kara talihini değiştiren insandır; Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

O, fani dünyadan gittiğinden bu yana dahi kendisine karşı açılan tüm savaşları kazanandır...

Onun ve kahraman silah arkadaşlarının ve fedakar, yiğit Anadolu halkının devrimi yaşıyor; yaşatıyor ve yaşayacak.

Bu satırlar belki milyon kez yazıldı biliyorum, ancak konuyu bu gün, başka bir açıdan da sizlerle paylaşmak istiyorum...

Bazı çevreler yıllardır Ulusun zihninde "iki Atatürk imajı" yaratmaya çalıştılar. Çalışıyorlar!

Onlara göre kurtarıcı Atatürk 'kabul edilebilir', ancak 'kurucu dönemde Atatürk'ün icraatları kabul edilemezdi'; bunu da başlıca dinsel konulardaki uygulamalara dayandırdılar.

Hani sanki, Diyanetin yapı taşlarını altın sırmalarla döşeyen, Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealiyle halkın yüreğine işlemesine vesile olan, dinin sömürü aracı olarak kullanmasına, kula kulluk edilmesine karşı duran; Atatürk değilmiş gibi...

Atatürk'ü de halkın zihninde adeta bölmeye kalkıştılar!

Neymiş efendim, "Gazi, namusumuzu, toprağımızı, hatta Osmanlı'yı kurtarmak için bizi cepheye çağırmış da, devrimleri sonradan 'şapkasından çıkarmış"...

Emperyalizmin uşağı olanlarda ve gece gündüz halkı soyanlarda çarpıtma, iftira, yalan bitmez; bu türden yılanlar, zamanla, halkları da böler, devletleri de yıkar...

O nedenle tekrar tekrar yazmak zorundayız; Hak için, halk için, uyanık olmak durumundayız...

Atatürk bir bütündür .

Tüm savaşlarını, o savaşların doğal sonucu olan devrimleri, halkla birlikte yapmıştır.

Kurtuluş ve kuruluş bir bütün eserdir; Türk Devrimi üzerinde yükselen Cumhuriyet bir baş-yapıttır...

Bu gerçeklere karşılık;

Devlet ile halkı, özgürlük ile devrimleri birbirinden koparmak için, ilkin Atatürk'ün halkın zihninde "bölünmesi" gerekiyordu...

Yıllardır yapılmak istenen kötülük budur.

Bunda da asla muvaffak olamayacaklardır.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK diye yazılır; destan diye okunur...

Kadını genci, köylüsü kentlisi, işçisi girişimcisi, sanatçısı, sporcusu, bilim insanları ile bu halk;

Cumhuriyet toprağında demokrasiyi yaşatacak; ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek ve 21.yüzyıldan sonsuza;

Ulus-devletini yaşatırken: en büyük dayanağı ve ışığı Atatürk'ün varlığında bulacaktır...

Bölmeye çalışan "bölünecek",

Ezmeye çalışan "ezilecek",

Türkiye elbet güzel günlere erişecektir...