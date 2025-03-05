Büyük kapışma / keskin ayrışma !

Artık Doğu Bloku, Batı Bloku, sağ-sol kapışması veya inanç, köken, hatta ideolojilerin ayrışması değil aslolan...

Büyük Kapışma; Tapınakçı Dünya ile Ulus-Devlet anlayışı arasında yaşanmaya başladı bile...

Ayrışma noktaları ise şunlar:

1. İklim Anlaşması

2. Kripto Para Sistemi

3. Katıksız Otomasyon

4. Gözaltı Toplumları

Bu dört ana başlığın içi doldurulurken, insani değerlerin; yoksullukla savaşın, eşitsizlik ve sömürü gerçeğinin ve dayanışmanın içi boşaltılıyor...

Devletlerden zengin kartellerin, halklarından zengin yozlaşmış idareci sınıflar üzerinden sürüklediği dünya meydanda...

Artık top, Tapınakçılarda...

İklim Anlaşması örneğin, tohumundan toprağına, ormanından denizine gelişmekte olan ülkeleri apansız bir sömürüye açıyor...

Karbon zehirlenmesinden sorumlu olan zengin ülkeler değil, "kalkınma yolundaki halklar bedel ödeyecek" deniyor...

Kripto para sistemi, tıpkı "tüfek icat oldu mertlik bozuldu" kabilinden ekonomileri kayıt dışına itecek, tüketim toplumunda her şeyin bedelini gizli eller belirleyecek...

Kripto paranın da tıpkı dolar gibi kuşkusuz arkasında silahlı gücü olacak, ne ki, bu cendereden, milli paralarla ticaret gibi bir çıkış seçeneği bile bulunmayacak...

Katıksız otomasyon, üretimin çok büyük hacimlerde robotlara tevdi edilmesini getirecek...

Bu noktada teknolojinin aşırı kullanılması ile önce emek demokrasinin içinden 'kovulacak', sonra halka ait özgür oylama ortamı bile budanacak...

Gelelim nüfusu seyterilmiş Gözaltı Toplumuna...

Kent göbeğinde köy öbeğinde, büyük terminal güçte toplanan insanlara ait tüm bilgiler (hareketler) izlenecek.

İnsan ve toplum davranış modelleri dikte edilecek; yaygın salgınlar ve yapay doğa yıkımları ile cehennemden adalar yaratılacak...

İşte büyük kapışma bu dört başlık açısından yana veya karşı olanlar arasında yaşanacak.

Rusya lideri Putin geçenlerde bir söyleşisinde "vampir düzeninden" söz etti.

Haklıydı.

Bizim de sağduyulu bilim insanlarımız ve siyasetçilerimiz, mekanik, metalik, monoblok, bir yaşama mesafeliler...

Ve ama, önümüzdeki süreçte Büyük Kapışma etkisini giderek artıracak...

Üreten, seven, dayanışma ve dualarla fani dünyadan gelip geçen ve duygularıyla umutlarıyla toplumda yerini alan insanlar;

Bir avuç seçkinci yaratık için küçük düşmek ve de gelecek kuşakların belirsizliğe itilmesini kabul etmek istemiyorlar...

O nedenle dengeli kalkınma, refahın hakça paylaşımı, doğaya saygılı, denetimi saydam bir yönetimi istiyorlar...

Yaşanacaksa insan gibi ve olacaksa demokratik katılım ve özgürce üretim;

bu, bir büyük şemsiyeyi gerekli kılıyor: Ulus devlet!!

Büyük kara düzene karşı; "büyük tezgaha" karşı;

Ulus-devletlerin korunması ve bu erekle uluslarasında dayanışma zorunlu görünüyor...

Peki siz ne dersiniz?