Dev Fenerbahçe gemisini batıranlar gitmelisiniz... Şampiyonluk hayırlı olsun Galatasaray

Fenerbahçe-Kayserispor maçı 3-3 bittiğinde malumun ilanını gördük…

Biliyormuyduk?

Şok mu olduk?

Hayır…

Hem de dibine kadar hayır!..

Çünkü Mourinho denen beyefendinin “çakma futbol anlayışının” tatbikinin sonu böyle olmalıydı…

Efendim matematiksel olarak halen Fenerbahçe’nin şansı varmış!!!

Yok, Yapı Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu engellemiş!!!

Yok TFF, MHK, taraflı hakemler ve illegal bahisçiler Galatasaray’ı şampiyon yapıyor, Kanarya’ya geçit vermiyor muş!!!

Şimdi adama sorarlar?

Şu sezon 3 Galatasaray derbisi oynadı Fenerbahçe, hangisini kazandı? (2 lig derbisini kazansan eder +6 puan)

Beşiktaş derbisi oynadı Fenerbahçe, kazanabildi mi? (1 derbiyi kazansan eder +3 puan)

Samsun mamsun, Eyüp meyüp saymıyorum bile!..

Fenerbahçe kazanmasını bilmeyince, hocası kazanmayı öğretemeyince bugünler yaşanılacaktı, yaşanıyor!

Tüm bu başarısızlıklar öncelikle Mourinho’ya, ardından de Portekizli’ye her kötü sonuçta dahi güven dağları yaratan Başkan Ali Koç’a yazar!

Mourinho’nun;

3’lü oynama inatları…

Yenilince 4’lüye döndüm avutmaları…

Futbolcu kaprisleri…

İlk 11 arızaları…

İyi olan 11’lerle zırt pırt oynaması…

Getirdiği futbolcuya sahip çıkmaması…

Futbolcuya şans vermeyip moralman çökertmesi…

Transfer hatalarına onay vermesi…

En önemlisi Fenerbahçeli futbolcuya şampiyonluk hırs, inanç ve azmini aşılayamaması…

(Zaten kendisinde de o hırs, azim, inanç aşısı yoktu ki, topçularına kendisinden kalanı enjekte edebilsin!!!)

Daha lig başında Fenerbahçe’nin büyüklüğü için kolay olan maçları dahi kazanamayan bu Portekizli şovmen, yaptığı tüm teknik, taktik, seçme hatalarını YAPININ üzerine yıktı, Hakemlere sığındı…

Fenerbahçe milleti de mecburiyetten yedi ve sustu!..

Eeee Galatasaray derbisinde yabancı hakemler ve yabancı VAR vardı, sen naptın ki Mourinho?!

Tüm arkasına saklandığın şeyler yoktu bu derbide futbol ve taktiksel üstünlük vardı naptın peki?

Hiç!!!

Evet hiç bir şey yapamazdın çünkü senin SKT artık bitmişti…

Bugün bu Fenerbahçe takımı buralara kadar sana rağmen geldi, senin aman aman bir katkın olduğu söylenemez…

Bu arada sayın Ali Koç’u da bitirdin, artık gidip Osimhen’i veya Haaland’ı alıp Fenerbahçe’ye hediye etse bile yoluna devam edecek desteği bulamaz!.. Mahkeme kararıyla formalarıb göğsüne resmi 5 yıldız koydurtsa dahi para etmez!

Çünkü Sayın Mou;

Ali Koç ile birlikte 35 milyon Fenerbahçeli’nin de hayallerini sen kötü yıktın… İsmine, markana, eski trilyonluk kulüplerde yaptıklarına inananların başını kuma soktun…

12 yaşına gelen çocuk yine baba, dede, dayı, amca yani aileden yadigar Fenerbahçesi’nin şampiyonluğunu göremedi…

O 12 yaşındaki çocuğa, bu acıyı çektirenler lütfen gidin artık…

Portekizli severliliğin, eyyamcılığın, SKT bitmiş bir şovmenin, hırsı, azimi ve inancı olmayan futbolcuların artık Fenerbahçe’ye faydası o-la-mazzzz!

Bu arada Sayın efsane başkan Aziz Yıldırım’la ilgili bir soru var kafamda;

-Bu Mourinho’yu Fenerbahçe için piyasaya ilk çıkaran sizsiniz sayın başkan, acaba Ali beyin yerine siz seçilseydiniz bugün durum ne olurdu?

Ya da Ali Koç bey, “Mourinho Aziz beye seçim kazandırırsa kazandırsın ben Montella’yı getireceğim” deseydi ne olurdu?

Biliyorum “at sahibine göre kişner” diyeceksiniz Sayın Aziz başkanım…

Ama inanın bu at eskiden şampiyon at idi… İnanın siz başkan olsaydınız bugün Portekizli sizin de efsaneliğinizi bitirirdi…

Ayrıca inanın, Montella bu Mou’nun yaptığı hataları yapmazdı…

Neyse;

Galatasaray’ın şampiyonluğu ve 5’inci yıldızı hayırlı uğurlu olsun!…