Siz bir ''Koç''sunuz Ali Başkan, yakışanı yapın!

Merhaba herkese, iyi yıllar dilerim.

2025'in herkese sağlık, mutluluk, bol kazanç

getirmesini dileyerek yazımıza başlayalım...

Yazının başlığında da dediğim gibi Fenerbahçe Kulübü'nün 7 yıldır başkanlığını yapan Sayın Ali Koç, bir "Koç Ailesi" ferdi...

Dev "Koç uluslararası ticaret cumhuriyeti"ni kuran, Dedesi rahmetli Vehbi Koç'tur...

İyi bir Beşiktaşlı olup, Beşiktaş'a hiç bir şekilde yönetici veya başkan olmayan Babası Rahmi Koç'un, Ömer ve Rahmetli Mustafa'dan sonra en küçük oğludur...

Koç ne demektir arkadaş?..

Dünyaca ünlü bir şirketler grubudur, varlıkları ve lobileri Türkiye'yi aşmaktadır...

Milyon bazında istihdam sağlayan, milyonlarca aileye ekmek veren devasa bir oluşumdur Koç Şirketler topluluğu...

Kısacası Koç Ailesi, vizyonerdir, büyüktür, geleceği parlak ve dev işlerin patronudur...

Ya Fenerbahçe?..

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Milyonlarca taraftara hitap eden, uluslararası bir sportif camiadır...

Futbolda 1959'dan bu yana yapılan "İSTATİKSEL TÜM ZAMANLARIN PUAN DURUMUNDA", Kanarya şimdiye dek 1859 maç yapmış, 1086 galibiyet almış, 456 beraberlik bulmuş ve 317 mağlubiyetle 3714 puan toplamıştır ve halen lider durumdadır.

Galatasaray 3688 puanla ikinci, Beşiktaş 3535 puanla üçüncü durumdadır. Trabzonspor ise 2998 puanla sıralamada dördüncüdür.

Bunları ben uydurmadım, Asistanaliz firmasının yayımladığı istatistiki puan cetvelinden faydalandım.

Yani ne demeye getiriyoruz lafı;

Şimdiye kadar Koç gibi bir Fenerbahçe olmalıydı!

Büyük Koç ailesinin ferdi bir başkanla Büyük Fenerbahçe'nin "büyük oğlu büyük" olması gerekmez miydi?

Son 7 yılda Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'den gelen transfer haberlerinin başlıklarının ÖRNEĞİN aşağıdaki gibi olması gerekmez miydi?;

-MBappe için kiralama operasyonu!..

-Vinicius için çare aranıyor!..

-Ronaldo'nun kiralanması için dev firmalar aranıyor!..

-Fenerbahçe, Osimhen'i Galatasaray'ın elinden kaptı!..

-İcardi için G.Saray'la savaş!

-Menajer Gardi, Fenerbahçe için

çalışıyor, Galatasaray'a artık su yok!

-Erling Haaland'ı kiralama harekatı!..

-Mourinho Fenerbahçe'de...

Yukarıdaki bu manşet haberlerin hepsi olacak diye bir kaide yok ama "Büyük Koç ile Büyük Fenerbahçe birleşmesi"ne bunun gibi ciddi çabalamalar yakışırdı...

Eski başkan Aziz Yıldırım bir "Koç Ailes"i ferdi değil, bir iş adamı ama, koltukta kaldığı 21 yılda Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan transferlere imza attırdı, Allahı var...

Hatırlamayıp merak eden Google'dan baksın...

Devamlı rekor meblağlara adam satıp, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yollarında çelme takmak "Büyük Koç-Büyük Fenerbahçe" işbirliğine hiç ama hiç uygun olmadı... Büyükte zarar verdi.

Ali başkan, artık Samandıra'dan ayrılmıyormuş...

Şampiyon yapmadan Fenerbahçe'den gitmeyecekmiş...

Yapılanmaya karşı daha derin savaş verecekmiş...

Mourinho canını dişine takmış mış!..

Galibiyet primi dopingi başlamış mış!..

Bunların hiç biri şampiyonluk için yeterli değil saygıdeğer başkan.

-8 puan bunlarla kapanmaz ve Avrupa'da Fenerbahçe bayrağı finale kadar bunlarla dalgalanmaz.

Tek çare büyük düşünmek ve acil çok büyük hareket etmektir Sayın Başkan... Sizin Koç soyadınızın ve Fenerbahçe'nin büyüklükleri bunu gerektirir.

Antrenör şu anda Pep Guardiola'da dahi olsaydı Fred'le, İrfan Can'la, Szymanski ile, En Nesryi, Tadiç ve Samet-Becao ile hiç bir şey yapamaz kaçardı...

Büyük düşünmek, büyük transferlerle sahada olmak, yapıyı da, hakemleri de, rakipleri de çekindirir. Dünyanın Fenerbahçe'yi büyük işleriyle konuşması yasal olmayan bahisçileri bile uzaklaştırır.

Fenerbahçe'de "Adam satmak için" değil, "Büyük Adamları transfer etmek" için iki kere çok büyük düşünün lütfen Ali Başkanım.. Bir Koç olarak yakışanı yapmak hem sizin hem Fenerbahçe'nin menfaati olacaktır.

Yanınızdaki küçük düşünenleri, playstationcuları da uzaklaştırın, medyada konuşturmayın.. Sallıyorlar abartıyorlar ve olmayınca kötü puan size yazılıyor onlara değil!

Bu dediklerimizin dışında bir başka türlü uygulamada bugünlerde Galatasaray'ın, yarınlarda da Beşiktaş'ın elinden şampiyonluk kapılmaz...