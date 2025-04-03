Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun en büyük rakibi

Kupa çeyrek finalinde bir derbi izledik…

Hatalarıyla sevaplarıyla 2-1’lik skorla Fenerbahçe elendi, Galatasaray yarı finalde Konya’nın rakibi oldu.

Kafamda çok deli sorular oluşturan cevaplarını bulamadığım uzatmalarıyla birlikte 105-110 dakika yaşadım.

BURUN SIKMA OLAYI!

Maç bitmiş, mağlup ve gergin Mourinho hakemleri kutlamaya gidiyor. Okan da oraya geliyor kutluyor ama tam olay yerinden ayrılırken “Nası koduk ama”yı çağrıştıran el hareketini yapıp, ağızdan “Fuck you”yu patlatıyor. Zaten gergin Mourinho, gelip Okan’ın burnunu sıkıyor…

İşin ilginci, burnu sıkılan Okan tandonuna tekme yemiş gibi kendini yere atıyor.

Bana Mertens’i, Barış Alper’i, Osimhen’i, Torreira’yı kısacası Galatasaraylı futbolcuların rüzgar temas etse yere düşüp bol penaltı aldıklarının mimarının kim olduğu sorumun cevabını veriyor!

Asıl mesele; her iki teknik direktöründe bu yakışıksız olayı asırlık kulüplerin paralı memuru olarak yapıp F.Bahçe ve G. Saray’ı dünyaya rezil etmeleridir!

MABED YOL GEÇEN HANI

Mourinho’nun Fenerbahçe’si ne yazık ki, Kadıköy’deki mabet denen stadı yol geçen hanına çevirdi… İlk yarıda ligde 3-1, kupada 2-1 gibi G.Saray yenilgileri Kadıköy’de oldu…

Yani Fenerbahçe’nin “buradan çıkış yok” sloganı yerle bir edildi…

Kısacası, bu büyük umut Mourinho’nun içerde/dışarıda bir derbi galibiyeti yok henüz… (Trabzon maçı derbi değil sadece önemli bir maçtır!)

Her daim takımın ideal 11’ini değiştiren, rakip takım analizlerini yanlış yapan, becerisiz, isabetsiz atan ve top ezen adamları inatla ilk 11’de tutan Mourinho’nun şampiyonluk getirme şansı da mucize olacaktır…

Kısacası; Mourinho ve Ali Koç başkanın PORTEKİZLİ HOCA ve PORTEKİZLİ MARİO inadı bitmelidir…

Aksi durumda; Mayıs sonu Kadıköy’de Olağanüstü kongre zamanı olacaktır!

İSMAİL KARTAL’IN AHI!

Fenerbahçe’yi hep zor zamanlarda alan, istediği transferler tam yapılmayan, kısacası çok önemsenmeyen İsmail Kartal hoca, İran’da baştacı durumda… Ama sağolsun F.Bahçe’de önemsenmedi ve yerli malı hoca olduğu için her daim çok çabuk paketlendi İsmail hoca!

G. Saray’da yönetimler kendi içinden çıkan başarılı olan hocalara imkan tanırken F. Bahçe yerli hocalara ve kendi öz çocuklarına hep mesafeli kalmıştır, her daim de yerli hocaları taraftarın önüne atmıştır.

Devamlı ikincilik getiren Portekizlilere dünyalar ödenirken Fenerbahçe’yi ikinci yapan İsmail Kartal gibi hocalar kullanılıp kullanılıp çöp gibi kenara atılmıştır…

İşte bu vefasızlık Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun en büyük rakibidir…

Sonra da mevcut YAPI tabiki…

Görüşüm şu;

G.Saray’ın şampiyonluğu, F.Bahçe’nin ikinciliği hayırlı olsun…