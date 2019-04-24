Doğu Perinçek: ''Seçimi CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti''

Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı, Avukat ve yıllardır siyasetin içinde olan deneyimli bir isim aynı zamanda Aydınlık Dergisi’nde yazıyor, geçmişte de ses getiren röportajlarıyla hatırlıyoruz. Seveni de çok sevmeyeni de. Ama benim gördüğüm kadarı ile dünya siyasetini, ekonomisini ve dolayısı ile Türkiye siyasetini de çok iyi bilen bir isim. Malum gündem yoğun; YSK’nın İstanbul Belediye Başkanlığı’nın yenilenmesinden, S 400'lere ve bazı siyasetçilerimizin eleştirilerine kadar pek çok gündemdeki konuyu konuştuk.

Eminim bu rafine ve sade, net bakış, sizin de ilginizi çekecektir. Buyrun röportajımızı okumaya…..

Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve seçimlerde şaibe var yenilenmesi lazım dedi. İnsanın aklına ister istemez şu geliyor; Hala seçimlerde hile ve FETÖ parmağı mı var?

Şimdi bu seçimlerde anlaşıldı ki İstanbul’ da bir takım hileler olduğu ortaya çıktı. 12-13.000 oy fark etti ki dar bir alan da. Demek ki bu seçimler sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. 2. Si ve daha önemlisi; eğer bu seçim iptal edilirse sonuç seçimlerin meşruiyeti konusunda bir tartışma açacak. Türkiye ekonomik olarak kötü bir dönem geçiriyor, ağır iflaslar vatandaşta ekonomik sorunlar varken bir de seçim meşruiyeti tartışılırsa, çok vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Ayrıca Türkiye dış tehditlere de açık hale geliyor. Yani seçimlerin yenilenmesi basit bir olay değil. Trump Türkiye’ yi aleni olarak tehdit ediyor, ve 15 Temmuz’ da yaşadığımız Amerikan güdümlü darbe gecesi var.

Yani o 15 Temmuz 2016'daki darbe Amerika’nın yaptığı bir darbe miydi, FETÖ’nün darbesi miydi?

İkisini ayırmazsınız ki ikisi de aynı şey. Fetullah terör örgütü Amerika’nın Gladio’ su tabir edilen örgüt.

O halde İstanbul seçimlerindeki şaibelerde FETÖ parmağı var.

Yani kanıt göster o halde denildiğinde gösteremeyebiliriz ama tam tahlil de öyle bir şey yerine oturuyor. Eskiden böyle bir şeyi söylediğimiz de uyduruyorsun diyorlardı ama 15 Temmuz'da hepimiz gördük; ordunun içinden, askerin içinden, yargının içinden Gladio dediğimiz örgütlenme silahla, uçakla, tankla, topla çıktı. Bu gün geldiğimiz noktada; Emniyetin yaptığı araştırmada ordunun içinde hala Fetullah Terör Örgütü filan var diyor. Türk Emniyeti, Siahlı Kuvvetler hakkında bir güvensizlik yayıyor. Ordunun içine nifak sokuyorlar. Kim FETÖ’nün adamı, kim değil.

Peki CHP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile oy oranını nasıl bu kadar artırdı. Binali Yıldırım ile başabaş geldiler neredeyse? Acaba Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ a karşı bir tepki miydi?

Bence esas etken ekonomi. 470 milyar dolar Türkiye’nin dış borcu var. 170 milyar dolar acil ödemesi gereken borç var. İthalatta bu yüzden daralma var. Bütçe açığı Ocak, Şubat aylarındaki bütçe açığı bir evvelki yıla göre 57 kat arttı. İthalata bağlı sanayi de iflaslar var. Bu tabloda tabii ki AK Parti’nin oyları düşüyor. Hatta Chp’nin, İyi Parti’nin, Hdp, Pkk, Pyd ile işbirliği yaptığı bilinmesine rağmen Akparti’nin oyları düşüyor.

Millet İttifakı başarılı oldu mu, İyi Parti’nin oyları nasıl bu kadar yükseldi, Meral Akşener başarılı bir lider mi?

Millet İttifakı oylarını arttırmadı. Ama Türkiye’nin büyük kentleri Ankara, İstanbul’ da, İzmir, Antalya, Adana, Mersin’ de Chp, İyi Parti Hdp ittifakı kazandı. O bakımdan Chp’nin başarısından ziyade Ak partinin başarısızlığı üzerinden okumak lazım tabloyu.

Meral Akşener nasıl bir lider?

Programına bakarak konuşmak lazım. Meral Akşener Amerika tarafından Milliyetçi Halk Partisi’ni bölmek için kullanılan biri.

Bunu Tansu Çiller döneminde İçişleri Bakanlığı yapmasından da mı hareketle söylüyorsunuz?

Oraya bağlamıyorum ama tabii ki sicili de önemli. O sarımsak olayı, ordunun içine adam sokulması, orada Fetullahçı Gladio şeflerinin Emniyet İstihbaratının başına getirilmesi, kilit yerlere oturtulması ama ben bunun üzerinde o kadar durmuyorum. Şimdiki rolüne bakıyorum. Mhp’nin Pkk’ ya Hdp’ ye karşı keskin bir duruşu vardı. Onu oradan koparıp, bir kısmını Hdp’nin yanına koydular. Chp üzerinden PKK’nın müttefiki haline getirildiler.

Peki Meral Akşener’in PKK yanında olduğunu nasıl tespit ediyoruz?

Apo çıktı her yerde seçimlere birlikte cephe halinde girdiler. İstedikleri kadar inkar etsinler, biz Pkk’ ya karşıyız, Hdp’ ye karşıyız, Chp, İyi Parti, Saadet Parti’ si; Hdp, Pkk ile aynı safta seçimlere girdi, gördük.

Sizi zaman zaman AK Parti’ye yakın olmakla suçluyorlar, gerçekten öylemisiniz, böyle bir siyasi değişim içine girdiniz mi Vatan Partisi olarak?

Valla biz 50 yıldır aynı cephedeyiz, Ergenekon Süreci’nde Türk Silahlı Kuvvetleri ile baş hedeftik. Niçin baş hedeftik, Türkiye’nin birliği bütünlüğü korumak adına siyasi olarak da Vatan Partisi vardı. Hedeftik. O zaman Pkk ile Kürt açılımı yapan bir Ak Parti vardı. Şimdi Pkk’nın üzerine yürüyen bir Ak Parti var. Fetullah ile birlikte Türkiye’yi yöneten bir Ak Parti vardı. Ergenekon tertiplerini kuran bir Ak Parti vardı, şimdi onların da üzerine yürüdü.

Yani diyorsunuz ki; AK Parti bizim çizgimize geldi?

Evet. O zaman biz ne yapalım kendi konumumuzu terk edip Ak Parti’ ye yakın olmayacağız diye yıllardır uğraştığımız değerlerimizi mi kaybedelim. Pkk’nın, Fetö’nün, Abd’nin yanına mı geçelim. Bu imkansız bir şey. Biz olduğumuz yerde duruyoruz, cephemizi büyütüyoruz.

Dolar 6 lira oldu, paramız hızla değer kaybetti, Türkiye bu sarmaldan nasıl çıkabilir?

Üretim ile tabii ki…

Bir çok Devlet Fabrikası kapandı ama AK Parti döneminde?

Şuna mecburuz, Türkiye borçlanma ekonomisi ile batıyor, buradan nasıl çıkar, borç almadan kendiniz üreteceksiniz. Bunu biz 1. Dünya Savaşı’nda da yaşadık. Türkiye’ de o dönem milli iktisat inşa olmuştu, şimdi yine aynı şeyi yapmalı ve üretim ekonomisine dönmeliyiz.

Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı önlem paketleri ekonomimizi düzeltecek tedbirler mi?

Sistemin içinde tedbir değil o mesela borçlanma ekonomisi, borçtan batıyorsun, borç alarak daha fazla batarsın. Berat Albayrak’ın tedbirleri yeniden dışarıda kaynak aramak, sıcak para bulmak. Zaten sıcak para sıcak para diyerek Türkiye bu hallere geldi. Diyelim 2 ay nefes alırsınız ama 2 ay sonra daha kuvvetli krize girersiniz.

O zaman döviz artışı devam edecek diyebiliriz?

Çok yükselecek, çok artacak. Bu kadar dış ticaret, ödemeler açığı olunca, dövize talep oluyor. Görülmemiş şiddette artışlarla karşılaşacağız.

S400 Krizi yüzünden ABD Türkiye’ ye ne gibi ekonomik yaptırımlarda bulunabilir?

Sıcak para musluğunu zaten kapamış durumda, bunu yapar, başka yapacak bir şeyi yok. İran’ a, Venezuela’ ya kısmen Rusya’ ya yaptıklarına bakıyoruz. Rusya, Türkiye, İran, Çin dünyanın yarısı Amerika kaybeder böyle bir durumda. Dünya ekonomisi artık Doğu’ ya kayıyor, Türkiye’ de üretime kayarak bu süreçten kuvvetle çıkabilir.

S400 alımı bizim için çok gerekli miydi ?



Gereklinin gereklisi. Neden gerekli çünkü düşmanımız kim Amerika o halde onları onların savunma silahı ile kendimizi koruyamayız. O yüzden bu kadar karşı çıkıyorlar.

Bir konuşmanızda dediniz ki bu dönemde hapiste içeride gariban, suçsuz insan yok hep içeride FETÖ’cüler, PKK'lılar, HDP’liler var Eren Erdem ve Osman Kavala da bu gruplardan mı?

Şimdi ben şahıslar üzerinden bir şey diyemem, genel konuştum, ayrıca Eren Erdem arkadaşımdır arada hukuksal yanlışlar olabilir ama genel itibarı ile artık hapislerde gerçek suçlular var.

Bir basın toplantısında Meral Akşener ironi yapıyor ve Antalya halkına; nasılsınız Teröristler diye sesleniyor siz de bunu terörü övüyor, meşrulaştırıyor şeklinde yorumladınız?

Efendim olabilir mi böyle bir şey, halka teröristler diye seslenmek nedir meydanlarda, terörü meşru göstermek demektir. Meral Akşener bunu çok aleni bir biçimde yapıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 5 N 1 K programında genel bir af çıkartılmasından ve bu affın PKK ve Apo’yu da kapsaması gerektiğini söylediniz, bu teröre destek olmuyor mu?

Orada ben aslında şunu dedim; bütün terör olayı bitirildikten sonra bir af çıkartılabilir, yaraların sarılması adına ve bu aftan da herkes yararlanabilir. Hukukta bu kural, şunun için buna özel diye bir şey olamaz. Af çıkarsa herkesi kapsar, bunu demek istedim.

Peki Haber3.com adına çok teşekkür ederim….