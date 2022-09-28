Dolandırıcılık amaçlı telefon aramaları ile SMS mesajlarına dikkat

Son günlerde bizlere ulaşan tüketicilerimiz, hukuk bürolarından aradıklarını ileri sürerek “Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, şu kadar tutar borcunuzu ödemeniz gerekiyor” şeklinde telefonla yapılan aramaların ya da sms mesajlarının arttığını ifade ederek, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ve yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmak istemektedirler.

Öncelikle, telefon ile yapılan ya da sms yoluyla gelen bu tür bildirimlere, vatandaşlarımızın asla itibar etmemesi gerekmektedir. Yasal olmayan yollarla ele geçirilen kişisel bilgilerimiz ( Ad-soyad, TC kimlik ve telefon numarası, eposta adresi gibi) dolandırıcılık amacıyla kullanılabilmektedir.

Gerçek bir borcumuzun varlığını, ancak bize tebliğ edilen resmi bir yazıdan ya da e-devlet üzerinden sorgulama (İcra dosyası gibi) yaparak öğrenebiliriz. Gerçek bir borcumuzun varlığı halinde, alacaklı firma, ilgili hukuk bürosu veya ilgili icra müdürlüğü ile irtibata geçerek, yasal süreler içerisinde ödeme veya itirazda bulunabiliriz.

Gerçek bir borcumuzun bulunmaması halinde, telefonla ya da sms yoluyla yapılan bu tür bildirimlere aldanarak asla ödeme yapmamalıyız.

Telefonla bizleri rahatsız edecek boyutta arayan hukuk büroları ya da arama yapılan telefon numarası ile ilgili olarak cumhuriyet savcılıklarına şikayette bulunabilir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurabiliriz.

Türk Ceza Kanunu hükümleri gereğince kişisel bilgilerimizin usulsüz bir şekilde ele geçirilmesi ile huzur ve sükunumuzu bozucu eylemler suç niteliği taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür telefon aramalarına ya da sms mesajlarına karşı dikkatli olmasını, gerçek olmayan bir borca ilişkin asla ödeme yapmamalarını öneriyoruz. 28.09.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)