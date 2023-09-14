Dolandırıcılık mağduriyetlerini önlemede ciddi adımlar atılmalıdır

07 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleşen 27. Tüketici Konseyi’nde, güncel tüketici sorunlarına ve çözümlerine ilişkin birçok konu gündeme getirilirken, hayat pahalılığı ve dolandırıcılık mağduriyetleri konuları ön plana çıkmıştır. Gündem gereği konuşma yapan STK Başkanları, dolandırıcılık mağduriyetlerine dikkat çekerek, mağduriyetler karşısında devletin ciddi adımlar atması gerektiğini vurgulamışlardır.

STK’lar ya da kamu birimleri olarak, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızı bilgilendirici, onları uyarıcı açıklama ve yayınlar yapıyor olsak da, çok sayıda maddi ve manevi mağduriyetler yaşanmaktadır. Özellikle kişisel verilerin çok kolay elde ediliyor olması ve her isteyenin her istediğine sms, eposta, telefon vb yollarla ulaşıyor olması, temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanların iyi niyet ya da bilgisizliğini istismar ederek satışta vaat ettiği ürünü göndermeyen veya bambaşka bir ürün gönderen, kaparo alıp ortadan kaybolan ya da sosyal medya hesapları üzerinden serbestçe satış yapan çok sayıda dolandırıcı ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yaşadığımız birçok mağduriyete şahit olmakta, vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak aldatılmasına maalesef seyirci kalmaktayız.

Devletin temel görevi vatandaşlarını korumaktır. Emniyet ve adli birimlerin mağduriyetleri önleme konularındaki çabalarını biliyoruz. Ancak mevcut uygulamalar, mağduriyetleri önleme ve caydırıcılık konularında yetersiz kalmaktadır.

Ödemeyi yaparken, EFT, havale gönderirken bana mı sordun ya da alışverişi kendi isteğinle yaptın anlayışında olmadan, kişisel verilerin korunmasından başlayarak, banka, maliye, emniyet, adliye, telefon operatörleri ve vatandaş boyutuna kadar ciddi adımların atılması ve vatandaşların korunmasına yönelik yasal tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)