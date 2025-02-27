Hayata dair bir yazı: KYK öğrenci yurdunda hamamda yıkanmak

Eskişehir’de, 1987-1992 yıllarını kapsayan üniversite günlerimde, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yunus Emre Erkek Öğrenci Yurdu 6. Blok 303 numaralı odada kalmıştım. Altı kişilik odada, kapı girişindeki iki katlı ranzanın üst katında yatıyordum.

Bizim bloğun altında yurdun erkek hamamı da bulunuyordu. Bu nedenle 6. bloğa “Hamamcı Blok” da deniliyordu.

O yıllarda, sabah erkenden kalkıp kalabalık olmadan hamamda yer bulmak ve sıcak su kesilmeden yıkanmak epey gayret gerektirirdi. 6. blokta kalanlar ise bu açıdan daha avantajlıydı. Çünkü hamamın kapısı açılır açılmaz yatağımızdan kalkar, hemen hamama koşardık. Özellikle soğuk kış günlerinde, bloktan çıkmadan, üşümeden yıkanmış olurduk.

Bazen de, iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz blok güvenlik görevlileri bizlere torpil geçer, hamamın kapılarını erken açarak kalabalık olmadan yıkanmamızı sağlarlardı. Bu vesileyle, Bekçi Mesut Abi başta olmak üzere, her birini saygı ve sevgiyle anıyorum.

Hamamda yıkanma süresi kısıtlı olduğundan, sıcak su kesilmeden hızlıca yıkanmaya çalışır, hatta ufak tefek çamaşırlarımızı da yıkardık. Bu arada, fakülte sınıf arkadaşlarımdan İsmail ile Selçuk ise mutlaka muziplik yapar, onların soğuk su saldırılarıyla karşı karşıya kalırdım.

Hamamdan çıktıktan sonra en büyük keyfim, derse gidene kadar biraz uyumak ve kestirmekti. Hamam sonrası o uyku çok keyif verirdi.

Ardından KYK’nın verdiği kahvaltıyı yapar, şık bir şekilde giyinmeye özen göstererek, derste en ön sırada yer bulmak amacıyla yurdun hemen yanındaki fakültenin yolunu tutardık.

Bu sabah evimde aldığım duş sonrası, biraz yatağımda uzanırken o güzelim üniversite yıllarım aklıma geldi. Fakülte ve yüksek lisans süreci dahil olmak üzere beş yıl süren üniversite günlerimde, acısıyla tatlısıyla çok güzel anılar biriktirip dostluklar, arkadaşlıklar edindim. Hepsinden önemlisi, kendimi hayata hazırladım.

Siyasetçilerin üniversite yıllarının tartışma konusu olduğu bu günlerde, hayata dair o güzel anılarımı hoşgörünüze sığınarak sizlerle paylaşmak istedim. Günümüzde öğrenci yurtlarında barınma ve yaşam şartlarının çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Üniversite yıllarımı güzel hatıralarla anarak, her birinize gönlünüzce güzel bir gün diliyorum.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK