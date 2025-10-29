En Büyük Bayramdır!
Cumhuriyet bayramının anlamını, önemini, değerini en güzel Atatürk vurgulamıştır:
"En büyük Bayramdır. Kutlu olsun!"
Bir 29 Ekim'i daha idrak ediyoruz...
Sözü çok uzatmaya gerek yok:
Cumhuriyet;
kelepçesiz düşünmek,
prangasız üretmek,
insanı ve doğayı sevmektir.
Cumhuriyet; demokrasiye hayat veren özgürlük demektir.
Cumhuriyet; ırzımızı, namusumuzu, Kitabımızı korumak;
gavurun ekmeğine muhtaç olmamak;
aşar ve haraç vermemek;
hür ve eşit yaşamak demektir...
Evet belki de bizim olduğu kadar insanlığa örnek olacak ışığıyla:
"En büyük Bayramdır". Kutlu olsun!
Ve nihayet:
Bir Cumhuriyet var.
Bir Türkiye, var.
Bir tek Atatürk var.
Koruyacağız!
Yaşatacağız!
Yücelteceğiz!
