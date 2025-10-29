Cumhuriyet bayramının anlamını, önemini, değerini en güzel Atatürk vurgulamıştır:

"En büyük Bayramdır. Kutlu olsun!"

Bir 29 Ekim'i daha idrak ediyoruz...

Sözü çok uzatmaya gerek yok:

Cumhuriyet;

kelepçesiz düşünmek,

prangasız üretmek,

insanı ve doğayı sevmektir.

Cumhuriyet; demokrasiye hayat veren özgürlük demektir.

Cumhuriyet; ırzımızı, namusumuzu, Kitabımızı korumak;

gavurun ekmeğine muhtaç olmamak;

aşar ve haraç vermemek;

hür ve eşit yaşamak demektir...

Evet belki de bizim olduğu kadar insanlığa örnek olacak ışığıyla:

"En büyük Bayramdır". Kutlu olsun!

Ve nihayet:

Bir Cumhuriyet var.

Bir Türkiye, var.

Bir tek Atatürk var.

Koruyacağız!

Yaşatacağız!

Yücelteceğiz!