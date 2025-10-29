  1. Anasayfa
En Büyük Bayramdır!

Dr. R. Bülend Kırmacı
Cumhuriyet bayramının anlamını, önemini, değerini en güzel Atatürk vurgulamıştır:

"En büyük Bayramdır. Kutlu olsun!"

Bir 29 Ekim'i daha idrak ediyoruz...

Sözü çok uzatmaya gerek yok:

Cumhuriyet; 

kelepçesiz düşünmek, 

prangasız üretmek, 

insanı ve doğayı sevmektir. 

Cumhuriyet; demokrasiye hayat veren özgürlük demektir.

Cumhuriyet; ırzımızı, namusumuzu, Kitabımızı korumak; 

gavurun ekmeğine muhtaç olmamak; 

aşar ve haraç vermemek; 

hür ve eşit yaşamak demektir...

Evet belki de bizim olduğu kadar insanlığa örnek olacak ışığıyla: 

"En büyük Bayramdır". Kutlu olsun!

Ve nihayet:

Bir Cumhuriyet var.
Bir Türkiye, var.
Bir tek Atatürk var.

Koruyacağız!
Yaşatacağız!
Yücelteceğiz!

 

