Enflasyonist dönemlerde tüketicilerin seçimlik haklarını kullanması

Son günlerde piyasalarda, satın aldığınız bir mal veya hizmetin ayıplı olması halinde, firmalar malın değişimi ya da hizmetin yeniden görülmesinden kaçınmakta, tüketicilere zorluk çıkarmaktadır. Sattıkları mal ayıplı olduğu halde, stokta bulunmuyor ya da artık üretilmiyor gerekçeleriyle, malın yenisi ile değişimini yerine getirmekten kaçınıyorlar. Bu konuda çok sayıda şikayet ve mağduriyet Derneğimize ulaşmaktadır.

Firmalar, malın yenisi ile değişimi yerine, fatura tarihindeki bedeli ödemek istemektedir. Oysa malın o günkü piyasa değeri, fatura tarihindeki bedelin çok çok üzerine çıkmış bulunmaktadır. Fatura tarihindeki bedelin tüketiciye ödenmesi halinde, tüketici o bedelle aynı malı ya da eşdeğer malı satın alamamaktadır.

Yasal açıdan, Tüketici Hakem Heyeti veya Mahkeme kararıyla, ayıplı bir malın değişimi ya da ayıplı bir hizmetin yeniden görülmesi kararı verilmişse, satıcı veya sağlayıcı bu karara uymak zorundadır. Aksi halde, icra yoluyla kararın yerine getirilmesi sağlanabilir.

Enflasyonist ortamlarda, fiyatların sürekli artmasıyla paranın satın alma gücünün düşmesi ve döviz kurunun yükselmesiyle mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerinin artması, hem tüketiciler hem de satıcılar açısından sorunlara neden olmaktadır.

Aslında, ayıpsız mal ve hizmet üretmek ve satmak, bu sorunların hiç birinin yaşanmamasına neden olacaktır. Ayıplı mal ve hizmeti üretip satışını yapanlar, yasal olarak bu sorumluluğu (Tüketicilerin maddi zararlarının karşılanmasını) üstlenmek zorundadırlar.

Enflasyonist ortamlarda, malın ya da hizmetin ayıplı olması halinde, malın yenisi ile değiştirilmesi veya hizmetin yeniden görülmesi tüketiciler açısından daha yararlı olacaktır. Aynı zamanda bu durum, satıcı ve sağlayıcıların 6502 sayılı Kanun gereğince yerine getirmek zorunda bulunduğu, tüketicilerin temel seçimlik haklarından biri olmaktadır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda ya da firmalar ile irtibata geçilmesinde, bu hususların dikkate alınması maddi zararların giderilmesi açısından önemli bulunmaktadır.

Saygılarımızla

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)