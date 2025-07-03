Fenerbahçe'de Ali Koç aday olur mu, olmaz mı ?

Fenerbahçe’de imzalar toplandı ve Yüksek Divan Kurulu başkanlığına teslim edildi.

Hedef;

Bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmek!..

Şimdi bir kere imza evrakları tek tek isimler olarak incelemeye alınacak…

Bana göre bu bir 15 gün sürer…

Oldu mu sana temmuzun yarısı…

Divan ve inceleme yetkilileri, ardından geçerli imzaları (sayı tutuyorsa) Ali Koç yönetimine verir…

Yönetim de toplanır düşünür taşınır imzaların uygunluğuna karar verir…

Gitti mi temmuzun 4’te 3’ü…

Yahu zaten bir genel kurul hazırlığı ilanı tebliği yaklaşık 15/20 gün sürer…

Oldu ağustosun yarısı…

Eee arkadaş, Ali Koç yönetimi zaten eylül ayına seçimli genel kurul kararı aldı ve işlemler yapılıyor…

Yani bağırıp çağırmaya gerek yok, olağanüstü bir durum yaşanmazsa seçim eylülde yapılır, nokta!

Asıl mesele Başkan Ali Koç?

İmza toplanırken ne demişti;

“İmza toplayarak gönderilirsem aday olmam”

Peki bu söz ne olacak?

Tartışılması gereken konu bu…

Neyse bakacağız.

Şimdi;

Ali beyin yakın çevresi, hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor mu, ediyor…

Zayıf ve ağır aksak transfer yapılıyor mu, yapılıyor…

Mourinho hiç bir şey yokmuş gibi topçu araklama peşinde mi, peşinde…

Yani Ali Koç henüz verdiği sözü tutacak gibi gözükmüyor…

Devam diyor ve benim görüşüme göre devam da edecek…

Duyumlarıma göre, kulüp şu anda üyeler arası tele-anket yapıyor ve adaylıkla ilgili araştırmaları topluyor…

Dernekler vesaire her yerde anketörler iş başında…

Ve şimdi dikkat!!

Üyelerin çoğunluğu, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar ligi ön elemesi ve ağustosta başlayacak ligteki performansa göre, karar vereceklerini söylemesi anketlerde ön sırada…

Aziz başkanın da üyeler ve derneklerin içinde anketler yaptırdığı söyleniyor…

Peki arkadaş bu Ali başkan nasıl aday olmaz? diye sorduğunuzu duyar gibiyim..

Kısacası, Fenerbahçe Avrupa’ya ve lige kötü başlarsa Koç, Eylül’de aday olmaz. Zaten öyle bir durumda eylül genel kurulunda 4 bin oyu bile bulamaz!

Transferler böyle yarım yamalak sürerse ligin de, Avrupa’nın da çok iyi gideceği pek gözükmüyor!

İnşaallah yanılırız…

Ve Aziz başkan da aday olmak için bu iki futbol başlangıç faktörlerinin sonucunu bekliyor gibime geliyor!

Aziz başkan aday olmazsa Sadettin Saran’a karşı YDK başkanı Av Şekip Mosturoğlu’nu aday göstereceği de kulislerde konuşuluyor.

Neymiş?

Kongre Eylülde olur.

Ali bey takım kötü başlarsa eylülde aday olmaz.

Aziz bey kendisiyle ilgili kararı takımın ve Ali Koç’un son durumlarına göre verir.

YDK başkanı Şekip bey de ön yoklamalara başlayabilir.

Sadettin beye de kolay gelsin…

Hayırlısı olsun bakalım…

ÖNEMLİ BİR DİP NOT;

Transfer edildiği söylenen golcü Jhan Duran’ın bonservis bedeli 77 milyon euro (3.6 milyar lira)… Fenerbahçe’nin UEFA kriterlerine göre takıma harcama limiti 4.8 milyar lira… Eğer Duran’a 3.6 milyar lira verilecekse geriye 1.2 milyarlık harcama limiti kalmıştır…

KAP’ta bilgi yok, net söylenen bir şey de yok;

Bu Duran satın mı alındı, yoksa kiralandı mı?

Kulüpler gelirlerinin % 70’ini harcar diyen UEFA, bu yüzde 70’lik kapsamın içine eldeki mevcut kadronun ve yeni transferlerin bedellerini de koyduruyor…

“Adam satarsak sorun olmaz” diyen Ali Koç yönetimi, bir an evvel ortaya çıkıp, Duran’ın alınışı konusunu ve UEFA-TFF limit aşımı kurallarının neresinde olduklarını açıklamalı ki, kaos olmasın, yalan haberler yayılmasın!