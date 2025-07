Fenerbahçe'yi rakip sofraların mezesi yaptırmayın, yakışmıyor

GS’da divan başkanlığı yapmış Avukat Metin Ünlü aradı, İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi, Kalp ve Damar hastalıkları doktoru GS kongre üyesi Prof. Dr. Hakan Karpuz ile bir üst düzey (ismi bende saklı) GS çalışanı mesaj attı, Hyundai Erdemirler Genel müdürü GS’li üye Burak Özkaplan yüzüme söyledi ve bir çok Galatasaraylı, sempatizanı olduğum Fenerbahçe ile ilgili kah yazarak, kah bizzat arayarak makara-kukara yaptılar…

Pek pabuç bırakmadım, belli etmedim ama üzüldüm!

Ahhh Aziz başkanım…

Ahhh Ali başkanım…

Ahhhh Hakan Safi ve diğer yönetici arkadaşlar…

Yüksek Divan Kurulu’nda basına ve halka açık toplantıdaki tartışmalarınız ve karşılıklı bağıra çağıra söylemleriniz, havada uçuşan “kişiye özel parmak sallamalarınız” Galatasaraylı rakiplerin masalarına “müthiş bir meze” oldu farkında mısınız?..

Eğer;

“Ben Fenerbahçenin kendisiyim” deniyorsa, parmak sallayarak kişileri tehdit ederek yapılan söylemler ile “çok özel ikili konuşmalar” YDK mikrofonundan söylenmemeliydi…

Şu anda seçilmiş ve koltukta oturan sayın başkan da, birlikte çalışıp bu günlere gelmesinde dokunuşu bulunan bir eski başkana, büyüğü olarak “sevgili ve saygılı” olmalıydı… Bizzat ince ince satır arası sözlerle tahrik etmemeli, kanayan yarayı kaşımamalı ve kaşıttırmamalıydı…

YDK başkanı Avukat Şekip Mosturoğlu bey de, basına ve cep telefonlarına kapalı bir toplantı organize edebilirdi sanırım…

Çünkü çok elektrikli olacağı önceden belliydi bu son YDK toplantısının!

Ali bey;

Aziz bey;

Hakan Safi ve arkadaşlar;

Siz Galatasaraylı veya Beşiktaşlı değilsiniz…

Birbirinize rakip değilsiniz…

Her şey Fenerbahçe için yapılıyor, konuşmalar, tartışmalar, bağırış çağırışlar, sallanan parmaklar birbirinize değil rakiplerinize olmalıydı!

Fenerbahçe’nin tek kurtuluşu iç birlik beraberliktir… Gerisi palavradır!

Bu böyle biline…

Bu arada;

Aziz bey aday olacak deniyordu;

YDK’da ‘Değilim’ dedi.

Bence her an her şey değişir…

Ali bey Aziz bey aday olursa Eylül kongresinde çekilecek deniyordu o tarafta da bir seessizlik hakim…

Demek ki daha çok şey değişebilir…

Şimdilik tek emin adımlarla yürüyen Sadettin Saran var…

Ali bey/Aziz beyin ezeli tartışmaları böyle kamuoyu önünde sürerse oy verenler “Sadettin Saran’ı bir deniyelim” diyebilirler… Belli mi olur!

Kısacası;

Ali başkan, Aziz başkan ve bu iki ismi desteklerken tartışmaların alevlenmesine sebep olan arkadaşlar;

FENERBAHÇE’Yİ RAKİP SOFRALARDA “45 NUMARALI FORMA” ADI ALTINDA MEZE YAPTIRMAYIN…

HELE HELE SİYASETLE İLGİLİ İKİLİ ÖZEL GÖRÜŞMELERİ ULU ORTA HİÇ KONUŞMAYIN…

ZİRA EZELİ RAKİPLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRERSİNİZ BİLESİNİZ!..

Transfere, Mourinho’ya, ekonomiye ve Büyük Fenerbahçe’ye odaklanın… NOKTA!