Futbol hiç bu kadar şaibeli olmamıştı

ADIN TARİHE YAZILDI BÜYÜKEKŞİ, KULAKLARIN ÇOK ÇINLAYACAK!

FUTBOL HİÇ BU KADAR

ŞAİBELİ OLMAMIŞTI!..

40 yıldır maçlarda görev alarak, ardından haber yazıp, yorum yaparak ve son olarak da Genel Yayın Müdürlüğü ile Spor Müdürlükleri yaparak "Türk Spor gazeteciliği" için alın teri döktüm.

Bu 40 yılı aşkın meslek hayatımda bir çok şikemsi olaylara şahit oldum, okudum ve yazdım.

Örneğin;

Ankaragücü'nün Galatasaray'a 8-0 yenilip şampiyon olduğu maçta kaleci Zalad'a Sarı-Kırmızılıların şike teklif ettiği söylemli olayları yaşadım. Hep "alakam yok" diyen Sevgili Adnan Sezgin'in kulakları çınlasın.

FETÖ desteği ile Fenerbahçe'ye şike kumpaslarının kurulduğunu da yaşadım. "Bizlerle ne alakası var" diyen Lütfü Arıboğan, Ebru Köksal, İlhan Helvacı'nın da kulakları çınlasın.

2006'da 1-1 biten ve 16 dakika uzatılan Denizli-Fenerbahçe maçının öncesi-sonrası dedikodularını takip ettim. Bu yaşananda da 18 senedir kendisini savunan Selçuk Dereli hocam ve yıllardır "benimle alakasız" diye konuşan, o zamanın Denizlispor idari menajeri Can Çobanoğlu'nun da kulakları çınlasın.

Daha niceleri var iş hayatımın içine sığan, buralarda anlatsam, sayfalar yetmez.

Fakat bir şey dikkatinizi çekti mi?

Beynime iyice yerleşen şike dedikodusu olarak halen önemle anılan 3 tane olay dile getirdim ve hepsinde de Galatasaray işin içinde, ne kadar ilginç değil mi?

Ve hedef hep Fenerbahçe... Arada bir de Beşiktaş tabi ki...

Onun için hep derim; her branşta ezeli ve amansız mücadele Fenerbahçe'siz olamaz...

Gelelim sadede...

Hafta sonu lig bitecek... Düşen düşecek, şampiyon olan olacak.

Ben burada matematik yapmayacağım, zaten futbolla ilgilenen herkes şu sıralar profesör olmuş durumda.

Beni ilgilendiren ve radarıma giren en önemli maç;

Konyaspor-Galatasaray müsabakası...

Ve bu maç öncesi algı operasyonlarını, dedikoduları ilgiyle izliyorum.

Konyaspor taraftar derneklerinin "Galatasaray'ı yeneceğiz" demeçleri.!

Mesela, 42 GS 905 plakalı bir aracın, Galatasaray Konya Derneği kurucusunun, Konya GS Store mağazası sahibi olduğu öne sürülen Korkmaz Ailesi'nin sosyal medyada cayır cayır yer alması.

Her ne kadar Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bu konusu geçen araç, sıkı Galatasaraylı, Konyalı iş adamı ve amca oğlum Sıtkı Korkmaz aittir" demesi ve "Bunlar önemsiz şeyler, biz çıkıp oynayacağız, öncelikle düşmeyeceğiz" şeklinde sözünü tamamlaması da ilginçti!

Fenerbahçe'nin Konyalı futbolculara teşvik primi, Galatasaray'ın İstanbulspor'a teşvik primleri göndermeye çalıştıkları söylentileri şu sıralar cabası...

Dedikodularda daha da ileri gidelim; Bahisçilerin Konyaspor-Galatasaray maçıyla çok yakından ilgilendikleri de konuşuluyor da konuşuluyor.

Ayrıca "Konyaspor evinde 3 sezondur Galatasaray'ı yeniyor" şeklindeki algı söylemleri de "Dördüncü maçta da berabere kalsın nolur?" şeklinde yön bulup, maçın içinde bir bit yeniği var düşüncesini arttırıyor.

ASLINDA BANA GÖRE;

HAFTA SONU FENERBAHÇE, İSTANBULSPOR'U YENECEK.

KONYASPOR İLE GALATASARAY BERABERE KALACAK.

SEZON BOYUNCA FUTBOL SAHALARIMIZDAKİ BÜYÜK HAKSIZLIKLAR VE AYRIŞTIRMALAR YAŞANAN 2023-2024 ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK.

TERSİ BİR DURUM MUCİZE OLUR, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA İNANIN HAK YERİNİ BULACAKTIR, VİCDANLAR TAMAMEN ARINACAKTIR.

Kısacası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ismi tarihe yazılacak ve bol bol anılıp, kulakları çınlayacak.

Aynı şekilde TFF Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da Büyükekşi gibi çok akla gelecek.

Çünkü bu isimler, bazı isimlerini bile zikretmeye gerek olmayan eski hakem ve hakem hocalarıyla birlikte Süper Ligin kaderiyle oynamış, Türk Futbolu'nun yerlere düşmesine sebep olmuşlardır.

Bu lig hiç bir zaman bu kadar şaibeli olmamıştır, Yazık!.



DİP NOT;

-Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım başkan adaylıktan çekilecekmiş...

Aksine şampiyon olursa da girmeli sayın başkan. Fenerbahçe'nin tek derdi ona göre şampiyonluk mu?

Eğer öyleyse, yapılan haksızlıkları üst üste koyunca Fenerbahçe gönüllerin şampiyonu değilmidir?

Sonra Galatasaray galibiyetleri unutulur ama şampiyonluğu tarih yazar diyormuş Aziz Başkanım...

Yanlış, 6-0'lık Galatasaray galibiyeti her daim şampiyonluklardan daha fazla bahsedilmiştir... Galatasaray son maça 7-0 umuduyla çıkmış, şeyinin üstün oturmuştur...

Sonra Aziz Yıldırımlı 21 yılda sadece 6 kez şampiyonluk yaşattığınızı da iyi düşünmek gerek..

-Mert Hakan Yandaş'ı kahraman yaptık ve Ali Koç seçilirse sözleşmesi devam edecekmiş...

İyi, hoş, deli-dolu mantıklı çocuk ama Fenerbahçe'yi her an yakabilecek biri, futbol oynama ve hakemler ile rakip tribünlerle zıtlaşma hastalığı büyük zararlar verebilecek kapasitede. Her arma gösteren, her arma öpen Fenerbahçe'de kalsa Mert Hakan Yandaş da bu kulübe transfer olamazdı.

-Ali Koç başkan Fenerbahçe'nin menfaati için, zarar görmemesi için çok çok sıkı "öfke kontrolu" lütfen... Taraftarlık ayrı, Fenerbahçe Cumhuriyeti Başkanlığı ayrı...