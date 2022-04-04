Galatasaray'daki başkanlık yarışında oklar Eşref Hamamcıoğlu'nu gösteriyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti.

Türk Futbolu ve Nihat bey için hayırlı olsun.

Son 13 hakemin ihracı ve ardından Tahkim'den geri dönüşleri Özdemir'in bardağı taşıran son damlaydı bence.

MHK bazında memnuniyetsizliklerden ipin ucunun kaçtığı ve MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilintili çıkan dedikodular Özdemir'i zaten çok yıprattı... Çoktan istifa etmeliydi ama galiba emir büyük yerlerden geldi ve bugünlere kadar bekledi.

Sayın Özdemir, belki de "bu lig tescil edilmemeli.." söylemleri,

Yayın İhalesi'nde Katarlıların düşük rakkamla ligi kapatmaya çalışma tartışması ve

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunun tescilinde artık hukuk savaşı yüklemesinde sona gelinmesinden doğacak patırtı gürültüden uzak durmanın faydalı olacağını düşünerek büyük yerleri de ikna edip istifa etti.

Ne diyelim tekrar tekrar Türk Futbolu için hayırlı olsun.

GÜMÜŞDAĞ OLUR MU OLUR

Başakşehir başkanı, Erdoğan ailesinin akrabası Göksel Gümüşdağ'ın TFF başkanlığı için uzu bir süredir zemin yokladığı dedikoduları yaygın... Rıdvan Dilmen, Fatih Terim lafları da var ama bunların havayı koklayan adamların araştırması olduğuna inanıyorum.

Benim günlümdeki TFF başkanı; Aziz Yıldırım'dır, ama gözü yeniden Fenerbahçe başkanlığında, hatta son tahlilde ağabeyim Uğur Dündar'a 9 Nisan'daki YDK Başkanlığını kazandırmaktan başka bir düşüncesi olmadığı için "Aziz bey-TFF ilişkilendirmesini" unutalım gitsin.

HAMAMCIOĞLU ÖNDE

Avrupa'da ve yurt dışında yaşayan çok Galatasaraylı iş insanı var.

Burak Elmas mecburi genel kurul kararı aldıktan sonra, ismi bende saklı bir çok ünlü Galatasaraylı iş insanı:

"Burak başkan yanlış yaptı, son toplantıda genel kurul kararı alacaktı ve sonra ibra oylamasına gidecekti. O zaman bir daha seçime girme şansı da olurdu, idari ibrazıslık apoletini de ömür boyu taşımak zorunda kalmazdı" diyorlar...

Galatasaraylı olan yurt dışındaki tüm iş insanları Eşref Hamamcıoğlu'nu destekliyor. Zaten Ünal Aysal'ın, Dursun Özbek'in aday olmamalarında en büyük etken içerideki kulislerde Hamamcıoğlu'nun başkanlık hakkı görüşünün ağır basmasındandır.

Galatasaraylılığı tartışılmaz, iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan'ın kongre üyesi yakınlarına "Daha önceki genel kurulda da Sayın Eşref Hamamcıoğlu kazansın istedim, 40 oy ile kaybetti. Şimdi yeniden imkan doğdu ve Galatasaray'a tecrübesi, vizyonu, ağırlığı ve otoritesiyle Eşref bey ile ekibi en iyisini verecektir, desteğim kendisine sonsuzdur..." şeklinde konuştuğu da söyleniyor.

Galatasaray'a da seçimler hayırlı olsun.

TORRENT İLE KARTAL'IN SAVAŞI

10 Nisan 2022 Pazar, saat 20.30'da Kadıköy'de bir ezeli savaş daha yaşayacağız.Savaş dedim çünkü bu 2 takımın yeni hocalarının 'Gelecek sezon kalma, gitmelerini etkileyecek' müthiş bir strateji kavgası olacak.

Domenec Torrent, yeni seçilecek Galatasaray yönetimine bir Kadıköy'de bir Fenerbahçe galibiyeti hediye ederse eli kuvvetlenecek ve yoluna devam etmesi sağlanacaktır.

İsmail Kartal da, idareten getirildiği Fenerbahçe'de yeni sezon için hoca arayışlarında bulunan yönetime bir Galatasaray 'zaferi de' verirse fikirler, kafa yapıları değişir mi değişir. (Zaferi de) dedim çünkü Fenerbahçe son haftalarda Arap İsmail ile takım ruhunu kazandı, mücadele ediyor ve kaybetmemek kazanmak için kıyasıya savaşıyor.

İşte pazar akşamki ezeli maç, saha içi komutanların var olma savaşı olacak. Hocasını seven, seneyede kalmasını isteyen futbolcu da son damlasına kadar bu kavgayı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

Maç ne olur? diye sorarsanız...

Benim gönlümden geçen belli; Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ama en kötü sonucun da beraberlik olması çok üzmez.