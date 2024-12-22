“Hedefi 12’den vurmak” için 12 maddede önerilerde bulunacağım.

'Hedef' büyümede istikrar, sanayide süreklilik, refahta kalıcı kazanımlar, gelirde adalet, gelişmede denge olmalıdır.

Büyüme oranımızı sürekliliğe ve süre istikrarına kavuşturmak için, kamu yatırımcılığından ve daha etkin bir dış ekonomik ilişkiler sisteminden azami olarak yararlanmalıyız.

Tüketime dayanan bir ekonomik büyümeyi, üretimden yana tanımlamak ve yükseltmek, her koşulda sanayimizi geliştirmek gerekiyor…

“Sanayi toplumu”

büyük idealimiz ve hedefimizdir…

Buna erişmek için;

1-Üretken yatırımlar tam anlamıyla desteklenmeli,

2-Yatırımlar yurt genelinde artırılmalı, dengeli dağıtılmalı,

3-Sağlam para+denk bütçe kavrayışına önem verilmeli,

4-Teknolojiye ve AR-GE’ye aktarılan fonlar dörde katlanmalı,

5-Her alanda en başta da kamuda tasarruf ilkesine özen gösterilmeli,

6-Dolaylı değil doğrudan vergilere dayalı adil bir vergi tabanı sağlanmalı,

7-Alternatif, ucuz, yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmalı,

8-Sıcak paranın giriş/çıkışı kontrol altına alınmalı,

9-Her türlü ihalede dolar değil TL telaffuz edilmeli ve kullanılmalı,

10-Bankasıyla, finans sektörüyle sanayi yatırımları desteklenmeli,

11-Piyasayı düzenleyici müdahale araçları çeşitlendirilmeli,

12-Kamu yatırımcılığına özel bir önem verilerek, büyük yatırımlar planlanmalıdır.

Eğer sanayileşmenin önünü açacak bu on iki maddede özetlediğim doğrudan veya dolaylı önlemler alınırsa,

sanayileşme hedefimizi deyim yerindeyse “tam 12’den vurabilir”..

gitgide gelişen, giderek güçlenen, dengeli büyüyen, insanları mutlu bir Türkiye’yi kurabiliriz!..