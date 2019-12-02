  1. Anasayfa
  2. Köşe Yazısı
  3. 25 Aralık 2019 20:01
Özden Yolagiden Özden Yolagiden ozden.yolagiden@gmail.com
Yazarın tüm yazıları

Kanal İstanbul

Türkiye’de Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor.
Türkiye gündemine 2011 yılında Çılgın Proje olarak girdi.

75 milyar lira maliyeti olduğu söylenen ve 7 yılda bitirilmesi öngörülen projeye tepkiler de devam ediyor. Bu şimdinin öngörülen maliyeti ve hiç bir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Uzunluğu 45 kilometre, derinliği 20,75 metre olacak. Kanal dev gemilere kapalı olacak.

Kanal savunucularının dile getirdikleri en önemli gerekçeleri boğaz trafiği ve gerçekleşen kazalar.
İnternette bir araştırma yapınca görüyoruz ki; ortalama 10 yılda bir kaza gerçekleşmiş.  Yani sürekli olan bir şey değil!

 “Kanal İstanbul”un, Montrö Anlaşması’nı bitireceği, Karadeniz’de NATO’nun isteklerine uygun şartları sağlayacağı ve ABD tarafından desteklendiği rivayetleri de cabası.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul için bilimsel veriler ışığında ısrarlarını ve itirazlarını sürdürüyor.

Çıkan hafriyatlarla oluşturulacak adacıkların Marmara’nın ekolojik sistemine vereceği tahribatı kafanızda canlandırın. Bu işin uzmanları sadece denizin altı ile çekincelerini paylaşmıyorlar, tuzluluk oranı, akıntı değişimi deniz altı oksijeni gibi bilimsel çekinceleri de var.
Bu hat üzerindeki ağaç kıyımları şehrin ciğerlerini parçalamaz mı?

EYT'lilerin hak edilmiş hakları kaynak olmadığı için verilmiyor. TOBB'den yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında kapanan şirket sayısı yüzde 56.07 artarak bin 119 oldu.
2012 resmi işsizlik rakamı yüzde 9.2 iken, 2018 resmi işsizlik rakamı yüzde 11...
Yine TUIK verilerine göre enflasyon 2012 yılında 6,16 açıklanmıştı. 2018 enflasyon rakamı yüzde 20,30...

Anadolu Üniversitesi 2018 yılında ekonomik kriz sebebiyle ders kitabı basmadı.

Tank Palet fabrikasının modernizasyonu için 50 milyon dolar gerektiğini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ortaklığına satılmasına istinaden yaptığı açıklamada..
Düşünün askeri modernizasyon için sadece 50 milyon dolar...

Marmaray'ın 8 Milyar liraya tamamlandığını düşünürsek, güncel rakamla ortalama sekiz veya dokuz Marmaray yapılabilir. Deprem riski taşıyan İstanbul'a Kanal için harcanacak parayla, depreme dayanıklı okul ve hastane yapılmasını kimse önermedi mi?

2018 yılında, krize yönelik çalışmalar kapsamında, "ihalesi yapılmış ama başlanılmamış, ihale aşamasında ve henüz ihalesine çıkılmamış yapım, onarım ve büyük onarım işlerinin durdurulmasına" yönelik talimatın ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.  En basitinden şunu demek istedi... Para yok, kemer sıkıyoruz.

Ekonomik krizi yoğun bir şekilde yaşıyorken, riskleri olan bir projeye para yatırmak normal midir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri yöneticisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy; beklenen İstanbul depremi için binaların yüzde 90’ının yönetmeliğe uymadığını bu yüzden eski depremlere nazaran hasarın daha fazla olacağını söyledi. Ersoy ayrıca, “Bu koşullara bakıldığında depremin bize maliyeti minimum 40 milyar dolar olacak ve bu da bir ulusal güvenlik sorunudur”   Dedi.

Ekonomiyi inşaat hayranlığının çökerttiğini ne zaman göreceğiz. Kötü gidişten ders almazsak ileride yaşanacak ekonomik felaketleri tahmin bile edemeyiz.

Eğmeye bükmeye, ötelemeye, yok saymaya gerek yok. Ekonomik kriz can acıtıyor ve acıtmaya da devam edecek gibi görünüyor. Dahası bu para vergi veren her vatandaşın cebinden karşılanacak.

Yani Hakkâri’deki bakkal, Artvin'deki tarım işçisi, Mersin'deki sanayici, çiftçi, İzmir'deki turizmci bu kanaldan geçmeyecek muhtemelen, büyük ihtimalle etrafından arsa veya ev sahibi de olmayacak ama gereksiz maliyetini vergileriyle karşılayacak.

Peki, öyleyse bu inat nedir?
Bu riskli ve maliyetli proje kime ne fayda sağlayacak?
Kanal İstanbul çevresinden Katarlılara satılan arsanın maliyeti bizi kurtaracak mı?

Hadi geçtim bilimi, verileri, riskleri, her şeyi… Yapılsın da zamanı bu zaman mıdır?

A+ A-
Güncel
Selahattin Demirtaş'ın doktorundan kritik uyarı !
Selahattin Demirtaş'ın doktorundan kritik uyarı !
Meteoroloji'den birçok ile kar uyarısı ! Bu geceden itibaren etkili olacak
Meteoroloji'den birçok ile kar uyarısı ! Bu geceden itibaren etkili olacak
Arkadaşını öldürüp yakmıştı... O caniden pişkin sözler !
Arkadaşını öldürüp yakmıştı... O caniden pişkin sözler !
BBP lideri Destici'den Kanal İstanbul tepkisi !
BBP lideri Destici'den Kanal İstanbul tepkisi !
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan "Kanal İstanbul" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor"
Şule Çet cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Şule Çet cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Van'da bir ev alev alev yandı
Van'da bir ev alev alev yandı
Kanal İstanbul'a ''hayır'' diyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Kanal İstanbul'a ''hayır'' diyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Cinsel taciz öğretmenlerine anlatınca ortaya çıktı !
Cinsel taciz öğretmenlerine anlatınca ortaya çıktı !
Foto Galeri
Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması
Putin'den çok konuşulacak nükleer silah açıklaması
Rus hokeycilerin 2020 takvimi olay oldu
Rus hokeycilerin 2020 takvimi olay oldu
Reuters paylaştı! İşte dünyadan ve Türkiye'den yıl hazırlıkları
Reuters paylaştı! İşte dünyadan ve Türkiye'den yıl hazırlıkları
Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü
Bugün çekildi! İstanbul Caddebostan sahilinde korkutan görüntü
Diyarbakır Sur yeniden inşa edildi
Diyarbakır Sur yeniden inşa edildi
Suriyelilerin Türkiye sınırına göç dalgası devam ediyor
Suriyelilerin Türkiye sınırına göç dalgası devam ediyor
Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi!
Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi!
Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı
Nuri Alço’nun herkesten gizlediği evliliği ortaya çıktı
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme
Dibi olmayan çukur ! Sırrını kimse çözemiyor
Dibi olmayan çukur ! Sırrını kimse çözemiyor
Çok Okunanlar
Dilipak: ''Oğlu, kızı, damadı fark etmiyor; hepsi pisliğin içinde''
Dilipak: ''Oğlu, kızı, damadı fark etmiyor; hepsi pisliğin içinde''
Boğazdan geçen gemi sayısı 8 kat arttı iddiası yalan çıktı!
Boğazdan geçen gemi sayısı 8 kat arttı iddiası yalan çıktı!
Son anket sonuçlarına Mansur Yavaş damgası
Son anket sonuçlarına Mansur Yavaş damgası
Piyasaların ateşi yükseldi! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları
Piyasaların ateşi yükseldi! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları
Kabine değişikliği için tarih belli oldu!
Kabine değişikliği için tarih belli oldu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi ? İşte uzman yorumları
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi ? İşte uzman yorumları
Cem Seymen CNN Türk'ten neden istifa etti?
CNN Türk'te ''seni mermi manyağı yaparım'' istifası!
Ankesörden ''albaya ihanet'' çıktı
Ankesörden ''albaya ihanet'' çıktı
Öğretmene ''evrim teorisi'' soruşturması!
Öğretmene ''evrim teorisi'' soruşturması!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önce Ankara, ardından İstanbul!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önce Ankara, ardından İstanbul!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM