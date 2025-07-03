KKTC Göz bebeğimizdir

Kıbrıs'a 74 yılında getirdiğimiz barıştan daha ilerici bir durum yoktur.

Eğer bir 'sorun' var deniyorsa, bunun çözümü, iki toplumlu iki devletli meri yapıdır.

Aklın, mantığın, bilimin, tarihin, sosyolojinin gereği budur.

Aksi, kaos, bunalım, "karışmacılık' getirir; bu da gün gibi aşikardır.

Yerküre sömürü ve savaşların yeni bir evresine girmiştir.

Metalik, materyalist, bir başka açıdan meta - fizik, mistik ve toptan faşist bir çağdayız.

Barış ve ekonomik paylaşım konusunda Milletler teşkilatı yetersiz kalmaktadır.

Kıbrıs Türk toplumu soykırımdan ambargoya nice bedeller ödemiş, "Anavatanın" desteğiyle bugünlere gelmiştir.

Dünyanın en önemli Adası olan Kıbrıs'ta 550 yıllık uygarlıkları ve asli 'sahipliklikleri' ile Kıbrıs Türk halkının,

önümüzdeki güz'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçimini esenlik içinde idrak etmesini dilerim...

Son İsrail - İran savaşında Filistin konusuna bir çözüm olarak naçizane " Kıbrıs modelini " önerenlerden bir akademisyen olarak;

Türkiye'nin ve KKTC'nin birbirine karşı her zamankinden fazla artması gereken karşılıklı sorumluluğu ve duyarlılığına güven içindeyim..

O arada, KKTC'nin; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin;

Türk Dünyasının demokrasi içinde refaha ermesinde bir özgün örnek teşkil ederek; sanayi ve tarım sanayisi yatırımlarını yükseltmesini de içtenlikle dilerim.

Yeryüzünde Türkiye ve KKTC kadar güvenliği birbirine bağlı iki siyasal coğrafya, iki devlet, yoktur...

Kıbrıs Türk uygarlığı göz bebeğimizdir...

Dr.R.Bülend Kırmacı