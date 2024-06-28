Şimşek onay vermezse futbolumuz Avrupa kupalarından men edilebilir

ŞİMŞEK, ONAY VERMEZSE FUTBOLUMUZ AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLEBİLİR!...

AYRICA MALİYE BAKANLIĞI "VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI" YAPMAZSA KULÜPLERDE TRANSFER DE DURABİLİR!

Avrupa Kupaları'na katılacak temsilcilerimiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e müracaat hazırlığı yaptığı öğrenildi

Türkiye'de futbol kulüplerinin KDV veya başka nedenlerden dolayı yüksek VERGİ BORCU olduğunu bilmeyeni dövüyorlar biliyorsunuz.

Transferlere dikkat edilirse, gelir-gider limitlerine uyularak "bir adamı satıp diğerini alarak" gerçekleşiyor, bu da bilinen ve halen yapılan bir konu.

Peki UEFA'nın en titiz olduğu konulardan en önemlisi nedir?

-Kulüplerin vergi borçları...

Bu borçlar ödenmezse veya devletle anlaşmalı borçlara YAPILANDIRMA yapılmazsa, UEFA babası olsa dinlemiyor... Hemen kulübü vetoluyor.

Hatta transfer hareketlerine bile yasaklar getiriyor...

Sonra sen istediğini kadar ligde şampiyon ol, Avrupa'da ülkeni temsil edemedikten sonra neye yarıyor ki!..

Şu anda Avrupa Kupaları'na gidecek kulüpler ve borçlu olan diğerleri harıl harıl VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI için uğraşıyor ki, hem transferlerde, hem de Avrupa Kupaları katılımlarında UEFA sıkıntı yaratmasın.

Ellerindeki tek güvendikleri güç, Türkiye Cumhuriyeti devleti...

Ve dolayısıyla da Hazine-Maliye bakanlığı...

Sayın Bakan Mehmet Şimşek, bu vergi borçlu kulüpleri "yapılandırma yok" diye geri gönderirse, Türk Futbolu'nda "beka meselesi" haline gelecek uluslararası sıkıntıyı bir düşünün.

Ne diyelim önce Allah korusun...

Sonra Türkiye Cumhuriyeti korusun...

Sonra da Hazine ve Maliye Bakanlığı korusun...

Duyumlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının kapılarında ön yoklamalar yapıyor kulüpler, sonuçlar çokta sevinçli çıkmıyor bu ön yoklamalarda...

"Ödesinler borçlarını yapılandırma yok" cümlesinin ön yoklamacılara söylendiği belirtiliyor ama bu sadece bir dedikodu...

İnşallah gerçekleşmez bu dedikodu.

Kulüplerin yayın gelirlerindeki düşüş, enflasyon, kurdaki yükseliş, yüksek faiz ve ağır vergiler belini bükmüş durumda, Maliye'ye borcu yayıp yapılandırmak, biraz olsun futbola nefes aldıracaktır.

Bakalım şu önümüzdeki günlerde kulüplerin bu milli bazdaki sıkıntısına Sayın Bakan Mehmet Şimşek ne diyecek?

Futbolculuğunda her yıl gol kralı olan ve futbolu çok seven, iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda nasıl bir tutum sergileyecek?

Hepsini yaşayıp göreceğiz.

Türk takımlarını UEFA'ya vergi borcu yüzünden yem etmeyecek bir devletimiz var, bunu biliyoruz.

Kısacası, futbolda ilerideki günler çok şeye gebe...