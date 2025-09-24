Sınırlarımızda hareketlilik ve olası saldırılara karşı...

Sınırlarımız ve çevremizdeki askeri hareketlilik çok düşündürücü seviyededir...

Suriye'deki PKK türevleri ağır silahlarla donatılmış ve bu tahkim hızlanmıştır.

Suriye hava sahası bize düşmanlık yapabilecek unsurlara açık haldedir.

Güney Kıbrıs topraklarında İsrail'in kullanımına tabi silah ve mühimmat yığınağı kaydedildiği belirtilmektedir.

Yunanistan "avdan artana atlamaya hazır akbaba" gibidir; bildiğiniz tıynettedir!

Türkiye ekonomisi kırılgan olup, olası askeri fiili düşmanlıktan önceki ilk hedeftir. Siber saldırılarla ve içerideki iş birlikçi propagandayla ilk ateşin ekonomimize açılabilme olasılığı artmaktadır.

Bu tablo, bu olgular ve olasılıklar karşısında alınması gereken önlemler şunlardır:

*İkiz Yasalar lağvedilmeli,

*Askeri Hastaneler eski statüsünde ve biyolojik defans alanında da çalışacak şekilde yapılanmalı,

*Paralı askerlik düzenli işi olan gurbetçiler haricinde kaldırılmalı,

*Kürecik Radar üssü TSK'nın tam denetimine alınmalı,

*NATO'dan çıkmak değil içinde kalıp savaşım verme politikası takip edilmeli,

*Mısır ile de MEB Anlaşması yapılmasının koşulları aranmalıdır,

*BRICS ve ŞİO ile yakın temas her an katılıma elverecek düzeyde sürmeli,

*KKTC'ne azami özen gösterilmeli,

*Türkmenler ile ilgili sorunlar dikkatle izlenmeli,

*Din bağı kadar soy bağına önem veren bir dış politika esasıyla: hıristiyan Türkler ve hıristiyan devlet yönetimleri altında yaşayan Müslüman Türklerin yaşam koşullarına dünya kamuoyunun tanıklığında dikkat sarfedilmeli,

*Göç milli sorundur, tarafı, bizim kadar Batı ve Avrupa'dır, çözümü, ulusal çıkarlar doğrultusunda ele alınmalıdır; bu gerçek sürekli gündemde tutulmalıdır,

+18 kuralı getirilerek ülkemizde on sekiz yıl fiilen ikamet etmeyene toprak satışı yapılmamalı,

*Dicle ve Fırat Suları Üst Planlama Kurulu oluşturulmalıdır...

Ve... Ekonomimiz; tasarrufa, yatırıma, istihdama, üretime odaklanmalıdır...

Dr. R.Bülend Kırmacı