Siyasetin kalitesini artırmak...

Ülkemizde daha kaliteli ve çağdaş bir siyaset yapısına ihtiyacımız var.

Bu doğrultuda, özet olarak önerilerimi paylaşmak istiyorum.

Geliriyle, geçimiyle, özverisi, dayanışması, tevekkülüyle halkımızın, çok daha temiz bir siyaseti hakkettiği tartışmasızdır.

"Temiz siyaset", temiz sendikalar, temiz meslek örgütleri, temiz dernekler ve hatta 'temiz' spor yönetimleri...

Siyaset kurumu, Anayasa ile 'uğraşacağına' Siyasi Partiler Yasasının ve seçim sisteminin çağdaşlaşmasına gayret göstermelidir.

Türkiye'nin güzel geleceğini -elbet ve kuşkusuz- bir gün Türkiye'nin gençleri inşa edecektir...

Öte yandan, son derecede maliyetli ve karmaşık mevcut Başkanlık Sistemi, bakanlar kurulunun Meclis içinden tesbiti ve gensoru ile işlevi artırılmış bir sistemle dengelenmelidir.

Bu düzenlemeyle devletin etkin işleyişiyle ilgili yetkileri korunan ancak devlet işleyişinde ikilik yaratmayan yapısallık ışığında, Cumhurbaşkanı'nı yine halk seçebilir...

O arada seçim barajları ve seçim çevreleri daha adil, Siyasi Partiler Yasası da daha işlevsel hale getirilebilir.

Yetkili Başkan + Sorumlu Meclis formülüyle inanın Türkiye, bir dolu gereksiz çekişmeleri ve iç basıncı da 'dış karışmacılık' heveslerini de bir kenara koyar..

Kalkınma ve Demokrasi yolunda esenlikle yürüyebilir...

Yaşamakta ve tecrübe etmekte olduğumuz "siyasetin", kalitesini, kalibresini, kıvamını ve kurumlarını düşünürsek...

Bilmem bu pratik önerilerime sizler de katılır mısınız değerli okurlarım?..