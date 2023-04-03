Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişler...

Hafta sonu TV haberlerinde sosyal medya üzerinden yapılan satış dolandırıcıklarını bir kez daha dinledik.

Elektronik ticaretin her geçen gün gelişme gösterdiği günümüzde, maalesef benzer dolandırıcık girişimleri ile karşılaşabiliyoruz. TÜDER olarak, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan satış dolandırıcıkları konusunda sizleri yine uyarmak, bilgilendirmek istiyoruz.

Sevgili Tüketicilerimiz,

Piyasada satış fiyatı örneğin 1.500.- 2.000.- TL aralığında olan bir ürün, sosyal medya hesaplarında 200, 300, hatta 500.- TL’ye satışa sunuluyorsa, bu satışa şüphe ile yaklaşmalısınız. “BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA BULUNUR” sözünü asla unutmayın. Hırsızlık, taklit veya sahte ürün olma özelliği dışında, hiçbir ürün piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulamaz. Bu durum, ekonomik gerçeklere ve ticari icaplara aykırıdır.

Sosyal medya hesapları üzerinden (Instagram, facebook, tiktok gibi) alışveriş yaparken dolandırılma riskini kabul etmiş oluyorsunuz. Karşınızda yasal bir satıcı yok ise, maddi zararlarınızı da tazmin edemezsiniz. Ancak, savcılığa suç duyurusunda bulunarak, adli yönden şikayetçi olabilirsiniz.

Bu nedenle, kurumsal güvenilir firma hesapları üzerinden alışveriş yapmalısınız. Görsel reklamlar, düşük fiyatlı satışlar sizi asla yanıltmasın. Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yaparken, bir kere değil, üç kere beş kere düşünmelisiniz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)