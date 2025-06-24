Tanrı’ya savaş açmak!

Belki de yazıya “tövbe estağfurullah” deyip başlamak gerekir…

Ancak manzara bu; ultra-emperyalizm kent devletleri yolunda mıntıka temizliyor.

Ulus-devletler birer birer düşecek; Tapınakçı kara düzen arzın merkezine çökecek.

Bir Hıristiyan…

Bir Musevi…

Bir Müslüman…

Veya başka inançtan veya “inanmayan”…

Özellikle de düşünelim sıradan insanları; tek Tanrılı dine mensuplar, kitaplarında ortak öğütler var: “öldürme, çalma, kul hakkına girme”; gündelik yaşamlarındalar; beslenmek, barınmak, çocuk büyütmek, “insan sayılmak” istiyorlar; hepsi bu!

Ancak “ruhunu şeytana satan” kimi yönetimler; şeytanı bile satın alanların emrinde; bölüyor, parçalıyor, soyuyor, sömürüyor, yıkıyor ve öldürüyorlar…

“OPM” ne demek? “Other People’s Money”- “Başka İnsanların / Halkların Parası / Kaynakları”…

İşte bununla zenginleşiyorlar…

Dünyanın tüm üreticilerinden dolar, senet, faiz, banka, elektronik para transferi düzeniyle “komisyon” alıyorlar. Vermek istemeyen olursa “silahı” dayıyor, yine tahsilatı yapıyorlar…

Peki “OPB” nedir? O da bence “Other People’s Blood” – “Başka İnsanların Kanları”…

Kanın akmasına vesile oluyorlar, dünyaya (yeni düzen) ayar vermeye ve kana doymuyorlar.

Dışarıya satacak “silahtan” başka espirisi olmayan ABD sanayisi bu amaçla kullanılıyor.

O kadar pervasızlar ki bize bile “sizin en iyi ihraç kaynağınız Mehmetçik” diyebiliyorlar.

Sevmiyorlar insanı, inanmıyorlar Tanrı’ya ve aslında metalik bir çağın vampirleri bunlar.

Bakın son İsrail – İran savaşına…

Kullanılan taktiklere bakın: Hamas durduk yerde binlerce İsrail yurttaşını öldürüyor.

Ardından İsrail, Gazze’de on binlercesi çocuk büyük bir devlet terörüne başlıyor.

Yetmiyor, yetinmiyor; içeride çürümüş yönetimi, İran’a saldırıyor; Dünya felaketin eşiğine giriyor…

Olan – biten yanında soğuk savaş havada kalır.

Mıntıka temizliği alanı içinde “hükümetler devrilmeye”, “rejimler revize” edilmeye çalışılıyor…

Petrol, gaz, madenler, değerli elementler yağma masasında ve yapay zekanın da devreye girmesiyle, “iş” çok daha çetrefil hale gelmiş bulunuyor…

Tekrar sorgulayalım:

Bir Tahran’lı, Bir Tel Aviv’li, Bir Roma’lı durduk yerde neden bir diğerine vursun?

Bu oyunu bir kuran var, insanlığı vuranlar var!

Gelelim tutanağa!

“Uranyum zenginleştirip, nükleer silah elde edemezsin” diyor İran’a…

Atom Enerjisi ile görüşmelerin “son gününde” ve kendisi de nükleer silaha sahip olduğunu görmezden gelerek pat diye saldırıyor Tahran’a…

Oysa İran, istese “parasını verip” nükleer silah başlığı alabilir…

Demek ki işin mantığı yok ; tam anlamıyla insafsızlık…

“İnsansız hava aracı” diye moda oldu ya; belki de “insansız dünya düzeni” isteniyor!

Vahşetin, sömürünün, talanın, yalanın dünyasındayız.

Çok geç kaldık milletlerin birleşip hakça bir düzen kurmasında, çok ihmalkar davrandık…

Belki insanca bir düzeni dünyanın tüm emekçileri dayanışma içinde kurarlar…

O güne kadar şu gerçek var: İnsana insanın yaptığı zulmü yazan Tanrı değildir.

Tanrı sadece yoldan çıkmamıza da olanak tanıyarak iyi olanı ayırt etmemizi ister.

Evet, yukarıda Allah var ve her yaratılan hesabını er ya da geç verecektir kuşkusuz…

Dr. R.Bülend Kırmacı