Trump ve stili

ABD Başkanı Trump'ın en yalın deyimiyle bir "stili" var.

Uluslararası ilişkileri dahi iş insanı şapkası ile götürüyor.

Bulduğu "kurallar" ile yetinmiyor; kendi kurallarını dayatıyor.

En son Arabistan seferi de bunun bir kanıtı:

"size askeri güvenlik sağlıyoruz" dedi;

5.3 trilyon dolarlık yatırım sözünü aldı.

Aslında açık sözlü bir başkan ve medyayı da çok umursamadığını Ukrayna'nın evlere şenlik başkanının önünde yine bir kez daha ispat etti...

Kimilerine göre kaba saba, kimilerine göre Amerikan rüyasının son temsilcisi.

Ve... Trump, evsizlerin, sosyal yardım kesintilerinin, paralı sağlık ve eğitim sisteminin toplumunda yarattığı infialle, alt ve orta kesimlerin büyük oy havuzu üzerinden gemisini Beyaz Saray'a bağladı...

Aslında son vergi yasa tasarısında olduğu gibi düzen değişmeyecek; düzen yine zenginlerin düzeni...

Ancak Trump bir büyük öfkenin, dilsiz ve sessiz milyonların şimdilik bir idolü.

Gelelim biraz daha analitik bir analize...

19.yy emperyalizmi ile 21. demokrasisi arasında büyük bir bunalım Trump...

100 yıllık sıfır faizli abd bonolarının dış yatırımcılarca alınması için, doları ucuzlatan

ve de...

bir yandan asker çekip -ki doğru bir tutum olsa da- içini doldurulmadığı için büyük göç dalgalarına vesile olabilecek olan bir heyecanlı tipoloji.

Öte yandan, Çin ile gümrük savaşları üzerinden 3.Dünya Savaşına ateş taşıyan bir tavrı da var.

ABD içinde durgunluk, işsizlik adeta umurunda bile değil.

Demokrasi ve hukuk sistemi de öyle ve tabii bu açıdan çok kötü bir örnek Trump!

Bu, onu taklit edecek her coğrafyada, aynı zamanda sanat ve özgür söz sevmez yönetimlerin de kışkırtılması demek...

Dış siyaseti şirket yönetme mantığına dayalı oyunlarla kuruyor...

"Roma imparatoru" gibi Grönland, Kanada hatta Gazze üzerinde ahkam kesiyor...

O arada, Rusya ile yakınlaşmasının Asya Pasifik ülkelerini, hatta "kalkınmış olanları' bile Çin Seddine doğru iteklemesi olasılığı var.

Trump bu hızıyla giderse...

Brics ve alternatif banka sistemleri ile dolar dışı ticaret arayışlarını hızlandıracak bir çevrimi de ister istemez itekler..

Evet Trump dönemi, Türkiye açısından da: terör sorunu, Patrikhane "işleri", Kıbrıs, gümrük tarifeleri ve zaman zaman sergilenen yaptırımlar açısından önemli bir dönem...

Trump taşkın bir stili olan bir fenomen...

Tabii Dünya'nın Trump dışında kalan yönetimleri de pek akıllı sayılmaz!

Tüm bu işleyiş içinde devlet aklını halkının yararına kullanan kazançlı çıkacak.

Öyle ya da böyle Trump kendi derin devletine "çarpmaz" ve Avrupa ile çok 'dalaşmazsa', derin izler bırakacak.