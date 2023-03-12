Türkiye seçime giderken; siyasetin manzarası

Seçimin tarihi ve takvimi belli oldu.

YSK, takvimi işletmeye başladı. Seçimlere mevcut 119 partinin 36'sı katılabilecek.

Artık, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler için geri sayım başladı.

Seçimin başlangıç tarihi 20 Mart Pazartesi.

Türkiye seçime giderken siyasette sürprizler de yaşanmaya başladı.

-CHP, HDP ile görüşüyor,

-AKP, Cumhur İttifakını genişletiyor; Masaya, MHP ve BBP' den sonra HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi' de oturdu. ANAP ve DSP'nin de masaya oturması an meselesi.

Cumhur İttifakı'nın masasına oturttuğu 4 yeni parti dışında bir de karşı mahalleden transferler var.

CHP'nin rahmetli Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile en yakın kurmayları Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen'i Cumhur İttifakı içinde görebiliriz.

Üç dönem kuralı nedeniyle AKP'de 76 milletvekili bu dönem emekli vekiller arasında yer alacak. Bu isimlerin başında Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz gibi AKP'nin önemli kurmayları var.

Cumhur ve Millet İttifakından sonra Zafer Partisi öncülüğünde ATA İttifakı da kuruldu. Hatta, az zamanda Cumhurbaşkanı adayını bile belirlediler.

Bu yeni ittifakın adayı MHP'nin Iğdır eski Milletvekili Sinan Ogan oldu.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim de 4 ittifak yarışacak.

Cumhur İttifakı: AKP, MHP, BBP, DSP, ANAP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi.

Millet İttifakı: CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti.

Emek ve Özgürlük İttifakı: HDP, TİP, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu.

Ata İttifakı: Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi.

İttifaklar, protokollerini 21 Mart Salı günü YSK'ya teslim edecekler. Fakat, 8 Nisan Cumartesi gününe kadar protokollerde güncelleme yapabilecekler. Yani bu tarihe kadar ittifaklar genişleyebilir veya küçülebilir.

Gelelim Cumhurbaşkanı adaylarının durumuna. Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi kolay.

İki ittifakı da oluşturan partilerin TBMM'de grubu bulunması işleri kolaylaştırıyor. İttifaklar Cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini 21 Mart Salı gününe kadar YSK'ya bildirerek adaylık sürecinin ilk bölümünü tamamlayacaklar.

Ama, işler Muharrem İnce ve Sinan Ogan için adaylık bu kadar kolay değil.

YSK, TBMM'de grubu bulunmayan partilerin göstereceği adaylar için 100 bin seçmenin imzasını istiyor.

Yani, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Ogan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmaları için 29 Mart Çarşamba günü saat 20'ye kadar 100 bin seçmenin imzasını YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor.

Burada ittifaklar arası taktik savaşları devreye girebilir.

Nasıl ? diye sorarsanız.

Rakibinin oyunun bölünmesini isteyen İttifak ‘' imza ‘' desteği verebilir.

Kılıçdaroğlu'nun, ‘' oyunu bölmek ‘' için Muharrem İnce ve Sinan Ogan'a Cumhur İttifakı'ndan imza desteği gelirse şaşırmamak gerekir.

2 Nisan Pazar seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için yarışacaklar için önemli gün. Çünkü, o gün Cumhurbaşkanı adayları kesinleşecek.

19 Nisan Çarşamba günü Milletvekili aday listeleri kesinleşecek.

Siyaset Bilimci kamuoyu araştırmacısı Nezih Onur, TBMM'deki sandalye çoğunluğunu kazanmanın önemine dikkat çekerken, meclis çoğunluğu için Millet İttifakı'nın 30 ilde seçimlere ‘'ortak liste'' ile girmesi gerektiğini savunuyor.

TBMM'de en az 301 vekil çıkarmayı hedefleyen ittifaklar, partilere oy getirebilecek ‘'sevilen-sayılan aday'' arayışına başladı. Geçmiş seçimlerde adaylarda daha farklı özellikler aranırdı. Bu seçimlerde her oyun değeri olunca aday özellikleri de değişti.

Cumhur İttifakı bir yandan, Millet İttifakı diğer yandan il ve ilçelerde ‘'aday'' taraması başlattı. Bunun için anlaşmalı anket şirketleri görevlendirildi. Araştırma şirketleri tespit ettikleri isimleri ‘'ilinizde hangi aday çok oy alır ?'' anketi yapıyorlar.

Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da 81 ilde yapılan anketlerdeki ittifak ortaklarının‘' oy oranlarını‘' incelemeye aldı. Hangi illerde ittifak, hangi ilde ayrı girilirse nasıl sonuç alınıyor ? incelemesi yapılıyor.

CHP'nin önem verdiği bölge Güney Doğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri. CHP Doğu Masasının, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi için yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü ‘'Bölgede Yeniden Yapılanma ‘' çalışması sonuç vermeye başladı. Geçmişte CHP'ye oy veren ve Sosyal Demokrat kimlikleriyle bilinen aşiretlerin, ailelerin ve seçmenlerin geri dönüşünü sağlayacak aday adayları belirlendi.

Diyarbakır'da öldürülen Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır İl eski Başkanı Abdullah Atik ve Şırnak Barosu Eski Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin Diyarbakır'da CHP listesinden aday olmaları bekleniyor.

Van da Seracettin Bedirhanoğlu, Kars da iş insanı Mehmet Yılmaz ve eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'nun ismi CHP adayları arasında yer alıyor.

Bölgedeki diğer illerde ise, CHP'nin ittifak Partileriyle ortak aday listesiyle seçime girmesi gündemde. CHP, Milet İttifakı olarak Doğu'da hemen hemen her ilde milletvekili çıkarmayı planlıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise, ittifak partilerinden kim güçlüyse o ilde o partinin ablemi ile o ilde seçime girmenin getirisi ve götürüsü araştırılıyor.

Cumhur İttifakında ise, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kurulan komisyonlar nerelerde ortak liste nerelerde tek liste ile seçime girilmesi gerektiğini belirliyor. Cumhur İttifakı, Büyükşehirlerde ve Doğu da tek liste ile seçimlere girme planı yapıyor.

14 Mayıs Pazar gününe kadar alanlarda en küçük partiden iktidar partisine kadar tüm partilerin kıran kırana yarıştığı seçim göreceğiz.Temenimiz, seçimlerin barış ve demokrasi içinde geçmesidir.

Çünkü , son sözü gerçek patron seçmen söyleyecek.

Yazımızı 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün sözüyle bitirelim ;

‘'İktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemlidir ‘'.