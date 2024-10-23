Türkiye'nin emperyalizmle sınavı...

Gündeme bak, kına yak!

Meclis'teki siyasal liderlerin son açıklamaları hiç iç açıcı değil...

Türkiye, içeride ve dışarıda maceralara sürüklenmemelidir.

1. Anayasanın ilk dört maddesi, ulus-devletin ta kendisidir. Değiştirilemez!

2. Ellerinde şehitlerimizin, öğretmenlerin ve emekçilerin kanı olan A.Öcalan, Gazi Meclis'in kapısından bile geçemez.

3. Pkk, pyd, ypg Atlantik emperyalizminin terör örgütüdür; federasyona gidip 2. İsrail kurulana kadar asla 'işinden' vazgeçmez!

4. Olası bir bölünme, Kürt kardeşlerimizi, yabancı toprak ağalarının plantasyonlarında ırgat olmanın ve Amerikan'nın paralı askeri olmalarının ötesinde bir hayat veremez.

5. Mevcut seçim sistemi ve medyadan yararlanma dahil çok da adil olmayan bir seçimle oluşan bugünkü Meclis'in kapsamlı Anayasa değişikliğine gitmesi hakkaniyet ile bağdaşmaz.

6. Bundan sonraki değil, daha sonraki seçimlerden geçerli olmak üzere, güçlü Meclis ve yetkileri daha makul ve halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı sistemi için gereken oydaşma sağlanması uygun olacaktır.

7. Türkiye, bölge merkezli dış siyasetinin arkasına deneyimli diplomasisini koymak durumundadır.

8. Planlı, kamucu ekonomi uygulanmak zorundadır.

Türkiye, her birimizden büyüktür ve hepimizindir!