Yaz kızım... AKP-MHP oylarıyla reddedildi...

Geçenlerde haber bültenlerine düşen bir haber “yok artık” dedirtti. Habere göre; “Polis intiharlarının araştırılarak, polisleri intihara sürükleyen sorunların tespit edilmesine ilişkin CHP önergesi”, AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi.

Önergeyi kimin verdiğinin veya içeriğinin ne olduğuna dair önemli olmadığı, reddedilmesi için muhalefetin vermiş olmasının yeterli olarak görüldüğü bir dönem yaşanıyor.

Ortak çalışma ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen bu davranış aslında ülke için olumsuzluk örneğidir. TBMM’de sıradanlaşan bu taktik, Başkanın muhalefette olduğu ama meclis çoğunluğunun Cumhur ittifakında olduğu yerel meclislerde de kendini gösteriyor.

Bu, son yıllarda sıklıkla duyduğumuz bir sıradanlık olarak karşımıza çıkıyor. Kötü bir alışkanlık oldu.

Aslında, bu durumun dile getirilmesi, muhalefet hiçbir şey yapmıyor algısının yıkılmasına, bir ezberin de bozulmasına araç niteliğindedir. Gerçek şu: Muhalefet, gücü oranında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama engel çok büyük.

Bu reddedişler önce ülkeye veya şehre, genel olarak insanımıza ve şehirlerimize zarar vermektedir. Mersin, İstanbul, Ankara gibi yerel meclis oturumlarının canlı yayınlanması bu durumu açığa çıkardı.

Polis intiharlarını araştırma önergesinin iptal haberinden sonra Google üzerinde küçük bir araştırma yaptım. Neticede haberi günlük okuyoruz ama unutma denilen bir huy var.

Bakın neler neler, hangi önergeler reddedilmiş.

- 2016 yılında IŞİD'in Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırı

- LÖSEV’in kurduğu hastane LÖSANTE’ye tam ruhsat verilmemesi

- Marmara Denizi'nde yaşanan çevre felaketi müsilaj sorununun araştırılması

- Man Adası'ndaki para transferleri,

- Cemal Kaşıkçı cinayetinin araştırılması…

- EYT olarak bilinen, Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu.

- Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının araştırılması.

- Kadına yönelik cinayetlerin araştırılması…

- Kemel Kılıçdaroğlu’na saldırı…

- İşsizlik sebebiyle verilen önergelerin reddedilmesi…

Bitmedi…

Manisa'da yüzlerce askerin yedikleri yemeklerden zehirlenmeleri, yemek ihalelerinin ve yemek şirketlerinin teknik ve hijyen şartlarının araştırılması amacıyla önerge

Son dönemde türlü iddialar ortaya atan Sedat Peker’in iddiaları ile El Nusra’ya silah gönderdiği yönünde gündeme gelen SADAT’ın araştırılması ve faaliyetlerine ilişkin incelemelerin yapılması için Meclis araştırması da reddedilişlerden nasibini almıştı.

Bununla da yetinilmedi... CHP tarafından "devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın" önerisi sunuldu. Araştırma önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Yakın bir zamanda ortaya çıkan ve görevden alınan eski bakan Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı araştırılma önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Hain 15 Temmuz terörist saldırıları ve darbe girişimi sonrası FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasıyla ilgili önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Oysa FETÖ’nün üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılıkla gidiyordu.

Komik şeylere de sebebiyet veriyor bu baştan reddedişler.

Muhalefetin verdiği tüm önergeleri reddetmeye alışık olan AKP’li milletvekilleri, kendi verdikleri tasarı maddesine de muhalefetin “kabul” oyu verdiğini görünce toplu olarak “red” oyu kullandı. AKP’nin hazırladığı kanun tasarısında yer alan “taşradaki sağlık personellerinin özlük hakları” ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun maddesi, AKP’nin oylarıyla reddedildi. Bu ülke, bir misafir gibi merakla bekliyor depremi. Oysa gelince binlerce kişiyi bu dünyadan, yaşamdan koparacak.

Deprem konusunda araştırma komisyonları kurulması yönündeki önerge neden AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini kim açıklamak ister? Bunu özellikle deprem bölgelerinde oturan vatandaşlar, oy verdiği partilere sormalı.

Bir dönem sıklıkla haberleri yapılıyordu. Madenlerden ölüm haberleri geliyordu. En büyüğü Soma’da gerçekleşti. Fakat sonrasında öğrendik ki; Soma faciasından 20 gün önce, CHP’nin Madenlerdeki ölümlerin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş.

Ekonomik kriz, 128 milyar soruları derken ekonomi zor günler yaşıyor. Ama devletin bankası, Ziraat Bankası'ndan alınan krediler araştırılsın önergesi reddediliyor. Bu krediler ödendi mi kimse bilmiyor.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğullarının ve akrabalarının vergi kaçırdığı iddialarının ardından tüm siyasilerin "vergi cennetlerinde" bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması için önerge…

İsteyen girip, internete küçük bir araştırma yapabilirler.

Siyaset, kaba ve basit tabirle sorun çözme sanatı olarak değerlendirilir.

Yeter ki gerçekler görülsün, yeter ki sorunlar unutulmasın.

www.twitter.com/yolagiden

www.instagram.com/yolagiden