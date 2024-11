You are not someone special anymore!

Dilim döndüğünce ve İngilizcem yettiği kadarıyla bu cümleyle başlamak istedim yazıma;Sen artık özel biri değilsin!

Evet, “The Special One” lakaplı Jose Mourinho’dan bahsediyorum…

Seçim malzemesi ve oy getiren adam olan Mourinho’yu ilk dile getiren ve “seçilemesem bile getirip hediye edeceğim” diyen Aziz Yıldırım başkandı…

Portekizli Jesus’u deneyip gören Başkan Ali Koç’ta “aman koltuk” diyerek bir Portekizli’ye daha sarıldı ve Jose Mourinho Fenerbahçe’ye geldi.

Hepimiz bir Mourinho değişimi bekliyorduk, transferde, oynanan futbolda, taktikte, teknikte…

Ne gördük, koskoca bir hiç!..

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sini bile arar hale geldik.

El oğlu Osimhen alırken Fenerbahçe tombiş En Nesyri getirdi!.. El oğlu şampiyon kadrosuna gerekli adamları transfer ederken, Fenerbahçe en önemli adamlarını sattı… Maxi gibi kendine bile çalım atmaya çalışan adamdan medet umar hale geldik!

The Special One naptı?

Her şeye evet dedi.

Yahu hatır için alınan (!) Cenk Tosun’a bile okey deyip genç, dinamik bir fırsatçı santrforu alabilmenin yolunu kapattı. Cenk Tosun’u yedek kulübe çantası gibi Avrupa’ya götürürken Kostiç listeye sokulamadı!..

Levent, Samet, Cengiz, Bartu ve Oğuz gibi topçular hiç bir şekilde kazanılamadı…

Çünkü artık içi geçmişti beyefendinin, alacağı paracıklara bakıyordu, “Jesus gibi Türkiye’den Arabistan’a gider son bir vole daha vururum” düşüncesi neden Mourinho beyde de olmasındı ki!..

Szymanski aşkı, Çağlar sevgisi, devamlı değişen geri ikili, skandal bekler, Fred’teki düşüşü görmemek, orta sahanın dinamik olabilmesini düşünmemek ve top ezen, kaleyi bulamayan, isabetsiz vuruşları olan golcüleri eğitemeyen bir Mourinho gördük, yaşıyoruz!

Hakemlerle dalaşan, kenarda ve kameralara karşı şov yapan, Trabzon’da takla atan bu hocanın şu dakikaya kadar Fenerbahçeli forvetlere idmanda çalışılmış maçta uygulanan bir pozisyon yarattığını gördünüz mü?

Göremezsiniz! Yok çünkü…

İdmanlar SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA sistemiyle ve demode bir şekilde yürüyor!

Fenerbahçe’deki sakatlıkların farkında mısınız? Yerden kalkmıyor futbolcu… Neden çünkü idmanlarda güç alınmıyor var olanlar bile kaybediliyor!..

Mourinho’nun foyası bence Avrupa Ligi’ndeki son 4 maçta alabildiği 5 puan ile ortaya çıktı…

Türkiye liginde yapılanma var, TFF, MHK, VAR ODALARI var diye diye Mourinho’nun yapması gerekenleri yapmadığını göremedik!

Ama Avrupa Liginde TFF, MHK, VAR ODALARI, ŞAİBELİ HAKEM ve YAPILANMA mı vardı da Galatasaray 10 puanla üçüncü, Beşiktaş 6 puanla Fenerbahçe’nin üstünde!.. İşte bu gerçek, hem yönetimin, hem teknik heyet ile futbolcuların yüzüne tokat gibi indi…

Bırakın beyler saklanmayı artık;

-Siz başkan Ali Koç lütfen artık gerekeni yapın! El koyun, inanmayın, güvenmeyin, kimseye kendi işinizi bırakmayın!

-Siz sayın Mourinho, ya acil silkinin ya da kendinize ve Fenerbahçe’ye daha fazla zarar vermeden çekin gidin!

-Fenerbahçe’nin lay lay lom topçuları aldığınız paranın hakkını verin, giydiğiniz formaya saygı duyun!

Yoksa bu sene sonu hüsran,

Mayıs-2025 olağanüstü kongre olacaktır…

M. Büşah Gençer