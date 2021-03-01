Evde Kal Fest konserleri başlıyor

Evde Kal Fest’in online konserleri, 4 Mart Perşembe akşamı, rock müzik grubu Madrigal ile başlayacak. Sertab Erener, Evde Kal Fest ile 11 Mart Perşembe, Gaye Su Akyol 17 Mart Çarşamba, Son Feci Bisiklet ise 25 Mart Perşembe akşamı gerçekleştireceği performansıyla izleyicilerle buluşacak.

Festival, konserlerin yanı sıra, eğlenceli farklı içeriklere de ev sahipliği yapacak. Son dönemlerim popüler isimlerinden Deniz Göktaş, standup’ıyla Evde Kal Fest'te olacak. Oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu da, Bugün Varız Yarın Yokuz isimli programıyla ekranlarda olacak.

Canlı Yayınlar:

4 Mart Perşembe – 21:30 / Madrigal Online Konser

11 Mart Cuma – 21:30 / Sertab Erener Online Konser

13 Mart Cumartesi – 20:00 / Caner Özyurtlu ile Bir Varız Bir Yokuz

17 Mart Çarşamba – 21:30 / Gaye Su Akyol Online Konser

25 Mart Perşembe – 21:30 / Son Feci Bisiklet Online Konser