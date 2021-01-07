İşte Türkiye'de en çok ve en az kitap okuyan illerimiz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye’nin kitap okuma oranına göre dünyada 86'ncı sırada yer aldığını açıklamıştı. Online kitap platformu İdefix ise son 6 aydır en çok kitap okunan illeri açıkladı. İdefix, toplam satılan kitap sayısı, şehir nüfusu ve toplum nüfus baz alınarak hesapladı.

"EN ÇOK VE EN AZ OKUNAN İLLER"

En çok kitap okunan il Muğla birinci sırayı aldı. Ardından Başkent Ankara en çok kitap okunan iller arasına girdi oldu. Haritaya göre ise, en düşük kitap okunan il ise Edirne oldu. Ardından Kocaeli oldu.

En çok okunan iller sıralaması ise:

1. Muğla

2.Ankara

3. İstanbul

4. İzmir

5. Eskişehir

6. Tunceli

7. Çanakkale

8. Antalya

9. Kocaeli