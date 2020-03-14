İzmir Mülteci Film Festivali ertelendi

Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsü salgını nedeniyle festivalin belirlenen tarihte yapılamayacağı belirtilerek yeni tarihlerin en kısa sürede açıklanacağı bilgisi verildi.

Festival Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada etkisi devam eden korona virüs salgını sebebiyle, Halkların Köprüsü Derneği olarak 14-18 Nisan tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapmayı planladığımız 2. İzmir Uluslararası Film Festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz festivalin tarihi, tüm ülkeyi etkileyen sürecin gidişatına göre mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır.”