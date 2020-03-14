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  3. 14 Mart 2020 09:39

İzmir Mülteci Film Festivali ertelendi

Nisan ayında yapılması planlanan İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali de korona virüsü nedeniyle ertelendi. Mülteci Film Festivali’nin 14-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapılması planlanmıştı.

İzmir Mülteci Film Festivali ertelendi
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Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsü salgını nedeniyle festivalin belirlenen tarihte yapılamayacağı belirtilerek yeni tarihlerin en kısa sürede açıklanacağı bilgisi verildi.

Festival Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada etkisi devam eden korona virüs salgını sebebiyle, Halkların Köprüsü Derneği olarak 14-18 Nisan tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde yapmayı planladığımız 2. İzmir Uluslararası Film Festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz festivalin tarihi, tüm ülkeyi etkileyen sürecin gidişatına göre mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır.”

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İzmir Mülteci Film Festivali
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