Murat Ongun'dan sürükleyici bir roman: Karanlık Hikaye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un ilk romanı çıkıyor.

Kırmızı Kedi'den çıkacak olan kitap, "Karanlık Hikâye" ismini taşıyor.

Kırmızı Kedi'nin sosyal medya hesabından, söz konusu kitabın duyurusu, şu şekilde yapıldı:

"Murat Ongun’dan yarım kalmış aşklara, yarım kalmış hesaplaşmalara, kadın-erkek ilişkilerine, insanlık hallerine dair etkileyici bir ilk roman: Karanlık Hikâye. Çok yakında tüm kitapçılarda!"

Murat Ongun'un Karanlık Hikaye adlı kitabını satın almak için...