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  3. 14 Ocak 2019 22:14

Ödül törenine hazır mısınız ? İşte 2018'in en iyileri...

Mesleğinde uzman 20 seçkin jürinin 2018'in en iyilerini seçeceği ödül törenine hazır mısınız ?

Ödül törenine hazır mısınız ? İşte 2018'in en iyileri...
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Türkiye’nin en görkemli ve seçkin ödül törenine hazır mısın? Türkiye’nin en iyi radyo ve müzik platformu olan Müzik OnAir tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu (BAU Radyo) ile birlikte bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ödül töreninde, 16 kategoride müzik, 4 kategoride radyo olmak üzere toplam 20 kategoride 2018 yılının en iyileri ödüllendirilecek!..

Mesleğinde uzman 20 seçkin jüri, her kategoriden 10 adayı belirleyecek. Belirlenen adaylar halk oylamasına sunulacak.

Kazananlar 28 Ocak 2019 Pazartesi akşamı görkemli bir törenle açıklanacak.

Ceyhun Yılmaz ‘ın sunacağı Ödül töreni saat 20.00'de Net D Müzik Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Halk oylamasına katılan finalistleri belirleyen jüri şu isimlerden oluştu :

Jüri Kurulu;

1.Ali Eyüboğlu

2- Bay J

3- Behzat Gerçeker

4- Erhan Bayrak

5- Ertuğrul Özkök

6- Hakan Eren

7- Hakan Ural

8- Mehmet Coşkundeniz

9- Özcan Beylan

10- Selim Çaldıran

11.Prof Dr Hasan Kemal Suher -İletisim Fakültesi Dekanı

12- Turgay Polat – Kurumsal İletişim Direktörü ve BAU Rektör Danışmanı

13- Mehmet Güler – Bau Radyo Danışmanı

14- Tansu Alparslan – Bau Radyo Direktörü

15- Burak Yıldız – Bau Radyo ve İletişim Öğrenci Kulübü Başkanı

16- Nilay Oğuz – Bau Hazırlık Okulu Öğretim Üyesi

17- Yeşim Pekiner -Bau Jazz Akademisi Direktörü

18- Kenan Sayıcı – Bau Öğretim Üyesi ve Bau Türk Müzik topluluğu başkanı

19- Mustafa Kayserilioğlu – Bau Müzik Öğrenci Kulübü Başkanı

20- Nilay Ulusoy – Bau İletişim Fakültesi Radyo TV Bölüm Başkanı

21- Prof.Dr. Haluk Gürgen - BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanı

Kategoriler;

1-En İyi Türkçe Müzik Radyosu

2-En İyi Yabancı Müzik Radyosu 

3-En İyi Üniversite Radyosu 

4-En İyi Radyo Programcısı 

5-En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı 

6-En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı 

7-En İyi Rap Müzik Sanatçısı 

8-En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı 

9-En İyi Çıkış Yapan Sanatçı 

10-En İyi Grup

11-En İyi Müzik Prodüktörü

12- En İyi DJ

13-En İyi Düet Şarkı

14- En İyi Cover Şark

15-En İyi Şarkı

16-En İyi Klip

17-En İyi Söz Yazarı ve Besteci

18-En İyi Albüm

19-En İyi TV Müzik Kanalı

20-En İyi Single - Maxi Single

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