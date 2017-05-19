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  3. 19 Mayıs 2017 16:51

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tüfekçioğlu için Çengelköy Kerem Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Kenan İmirzalıoğlu, Musa Uzunlar, Can Gürzap ve Erkan Can’ın da aralarında bulunduğu dizi ve sinema oyuncuları  katıldı. Cuma namazının ardından Payidar Tüfekçioğlu için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Tüfekçioğlu’nun tabutu cenaze aracına taşındı. Tüfekçioğlu, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Avcı yaptığı açıklamada, ” Aileye, sevenlerine ve sanat camiasına başsaglığı diliyorum” dedi. Kenan İmirzalıoğlu  ise, “Hepimizin başı sağ olsun. Payidar abi hepimizin sevdiği kişiydi. Ben bu sektöre başladığımda 4 yıl Miroğlu’nu  seslendirdi. O nedenle bende hakkı büyüktür” dedi.

 

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