Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Kenan İmirzalıoğlu, Musa Uzunlar, Can Gürzap ve Erkan Can’ın da aralarında bulunduğu dizi ve sinema oyuncuları katıldı. Cuma namazının ardından Payidar Tüfekçioğlu için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Tüfekçioğlu’nun tabutu cenaze aracına taşındı. Tüfekçioğlu, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Avcı yaptığı açıklamada, ” Aileye, sevenlerine ve sanat camiasına başsaglığı diliyorum” dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise, “Hepimizin başı sağ olsun. Payidar abi hepimizin sevdiği kişiydi. Ben bu sektöre başladığımda 4 yıl Miroğlu’nu seslendirdi. O nedenle bende hakkı büyüktür” dedi.