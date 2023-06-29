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TRT sanatçısı Faruk Salgar hayatını kaybetti

TRT sanatçısı Faruk Salgar hayatını kaybetti
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TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Muammer Faruk Salgar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşımını sürdüren Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve Koro Şefi Muammer Faruk Salgar, kalp krizi geçirdi.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Salgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Salgar'ın arkadaşı Seda Gökkadar, "TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatcısı, uzun zaman Radyo Günleri programını beraberce hazırlayıp sunduğumuz kıymetli program partnerim Faruk Salgar'ın ani vefat haberiyle sarsıldık, çok çok üzgünüm…Şöyle bir anılarda gezindim. En eski hatırlar daha henüz dün gibi. Hayat gerçekten cok kısa ve acımasızca geçiyor mekanın cennet olsun Faruk abim, Allah rahmet eylesin, ailesi ve camiamızın başı sağ olsun. Paylaştığımız güzellikleri unutmayacağım" dedi.

Salgar'ın cenazesinin 30 Haziran Cuma günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nden kaldırılacağı duyuruldu. 

Etiketler trt sanatçı faruk salgar
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