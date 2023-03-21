100 yaşında merdiven dayayan medya devi, 5'inci kez evleniyor

92 yaşındaki ünlü medya patronu Rupert Murdoch, 5. kez evleniyor.

Medya patronu Rupert Murdoch, New York Post için verdiği röportajda Ann Lesley Smih ile nişanlandığını duyurdu. New York Post da milyarder iş insanının sahip olduğu birçok yayından biri.

Murdoch, son olarak 2016 yılında ünlü model ve oyuncu Jerry Hall ile evlenmiş, geçtiğimiz ağustos ayında da çiftin boşandığı basına yansımıştı. Şimdi Murdoch, ayrılık acısını kısa sürede atlatarak yeni bir evlilik yapmaya hazırlanıyor. Ancak ünlü milyarder aşk konusunda oldukça da gergin olduğunu belirtiyor: “Aşık olmaktan korkuyordum, ama bunun sonuncusu olacağını biliyorum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum.”

Murdoch’ın nişanlısı olan 66 yaşındaki Smith de Murdoch ile benzer duygulara sahip olduğunu belirtirken müstakbel kocasının dünyasına yabancı olmadığını ve bu yüzden de iyi anlaştıklarını anlattı: “Rupert gibi kocam da bir iş insanıydı. Yerel gazetelerde çalıştı, radyo ve TV kanalları geliştirdi ve Univision’ın tanıtımına yardımcı oldu. Bu yüzden Rupert’ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz.”

New York Post’un haberine göre; çift, bu yıl yaz sonunda evlenmeyi planlıyor.

Murdoch; The Wall Street Journal, Fox Corp, New York Post, HarperCollins gibi yayınlara sahip bir medya imparatorluğuna sahip ve 7,74 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Ayrıca Murdoch, Jerry Hall ile boşanmadan önce daha önce üç defa daha evlenmişti. Ve dört evliliğinden altı çocuğu bulunuyor. Çocuklarının hepsi de medya imparatorluğunu yönetmede onunla birlikte çalıştı.