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11 saat sancı çeken Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı

11 saat sancı çeken Bergüzar Korel ilk kez kızı Leyla'yla pozunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel doğumdan önce 11 saat sancı çekmiş ve bazı sorunlar yaşamıştı.

Bergüzar Korel, Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.

Korel açıklamasında "Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..." demişti.



Güzel oyuncu Leyla ile birlikte ilk pozunu da paylaştı. Oksiput posterior sorunu yüzünden ters pozisyonda dünyaya gelen Leyla'ya beğeni yağdı.

Korel kızıyla pozuna "Uzunca bir süre süt kokacak buralar" notunu düştü.

Etiketler Bergüzar Korel leyla poz
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