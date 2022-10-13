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15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı

15 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ve Erol Köse barıştı

İbrahim Tatlıses, 15 yıldır küs olduğu Erol Köse ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğününde barıştı.

15 yıl önce Ebru Yaşar'ın albümü yüzünden birbirine giren ve sonrasında davalık olan Erol Köse ve Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde barıştı.

"BU KÜSLÜK BİZE YAKIŞMIYORDU"
Düğünde Erol Köse'yle Tatlıses'i Polat Yağcı ve Tatlıses'in sağ kolu Şule Çınlama bir araya getirdi ve küslük bitti. Tatlıses ve Köse saatlerce sohbet etti, ikisinin de gözlerinin dolduğu görüldü. Küslüğün bitmesiyle ilgili konuşan Erol Köse "Bu küslük bize yakışmıyordu, o benim abim, büyüğümdür. benim sektörde bu mertebeye gelmemde katkısı büyüktür, böyle güzel bir günde Polat Yağcı ve Şule Çınlama vesile oldu küslük bitti, o bu ülkenin gerçek starı" dedi.

Erol Köse, Tatlıses'e Tektek, Aramam ve Tatlıses Klasikleri adı altında 36 şarkı yapmıştı.

Etiketler erol köse ibrahim tatlıses küslük dilan çıtak tatlıses
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