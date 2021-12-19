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2 yıldır annesini görmeyen Nusret, o anları paylaştı

2 yıldır annesini görmeyen Nusret, o anları paylaştı

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile kavuşma anlarını paylaştı.

Son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündeme gelen ve yabancı basının da dikkatini çeken Nusret Gökçe son paylaşımıyla gündem oldu.

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe annesi Fatma Gökçe'yi iki yıl sonra ziyaret etti.

 

"Cennet" diyerek annesi ile olan anlarını paylaşan Nusret, sözlerinin devamında annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi. Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı. Anne Gökçe "Ayağına taş değmesin oğul" dedi.

 Nusret annesini 2 yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçilerinden de tepki gördü. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "Erken olmuş biraz sanki", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumları yağdı.

Bazı takipçiler ise Nusret'in ailesinin evine takıldı. Ailenin lüks içinde yaşamadığına değinen takipçilere başka kullanıcılar ise "Belki istemiyorlardır" yanıtını verdi.

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