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2023 Eurovision'da 10 finalist belli oldu

2023 Eurovision'da 10 finalist belli oldu
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İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 67'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı Ukrayna olmuş ancak Ukrayna’daki savaş yüzünden 2023'teki yarışmanın ev sahipliği Liverpool’a devredilmişti.

Liverpool'da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist belli oldu.

Bu yıl 67. kez düzenlenen yarışmanın ilk yarı finali dün akşam gerçekleşti. 37 ülkenin şampiyonluk için mücadele ettiği yarışmada finalistler belli oldu.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre finali gören ülkeler oldu.

2012 yılında İsveç adına yarışan şarkıcı Loreen, bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini bir kez daha temsil etti.

2012'de "Euphoria" şarkısıyla İsveç'i temsil eden ve yarışmada birinci olan şarkıcı, "Tattto" şarkısıyla bu yıl yine favoriler arasında yerini aldı.

 İngiliz şarkıcı Rita Ora, gecede performans sergiledi.

Etiketler 2023 Eurovision finalistler final finalist şarkılar
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