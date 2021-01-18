3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre hamile mi?

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, 3 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

"ÖNDEN 1 PORSİYONUM YANDAN 1,5"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Cemre Kemer, hakkındaki haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.