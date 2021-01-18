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  3. 18 Ocak 2021 12:20

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre hamile mi?

3 hafta önce nikah masasına oturan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ''hamile mi?'' yorumlarına neden oldu.

3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre hamile mi?
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Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, 3 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

"ÖNDEN 1 PORSİYONUM YANDAN 1,5"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Cemre Kemer, hakkındaki haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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