3,5 yıl hapis yatan ünlü oyuncu: Her şeyim vardı, değerini bilemedim

3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa Günaydın'a anlattı. Rahat bir hayat sürerken hapse girdiğini söyleyen Erdoğan, "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.

"VARLIK İÇİNDEYDİM, ALLAH BANA DERS VERDİ"

Cezaevinde geçirdiği zor günleri anlatan oyuncu, "Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini. Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla. Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana "Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil" demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum."

"DEVLETİMİZ UYUŞTURUCU KONUSUNDA İYİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYOR"

Devletin uyuşturucu ile mücadele konusunda iyi çalıştığını belirten oyuncu, "Samimi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Gençleri korumak için çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Ve devletimiz bu konuda çok haklı ve iyi bir mücadele yürütüyor. Kendi evladımı da düşünerek bunu belirtiyorum... Gençlere buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum; lütfen uyuşturucudan uzak durun, kullanan insanlarla görüşmeyin. Dünyayı yakından takip ederek, kendinizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışın" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ SÜRECİNDE CEZAEVİ DIŞARIDAN DAHA GÜVENLİYDİ"

Koronavirüs salgını sürecinde cezaevinde olan Selim Erdoğan, alınan tedbirler hakkında şunları söyledi: "Çok samimiyetle söylemeliyim ki pandemi sürecinde bize çok iyi baktı devlet. Sürekli doktorumuz bizi kontrol etti, cezaevi çok ciddi tedbirler aldı. Dışarısından çok da güvenliydi cezaevi. Ben çok şanslıydım Muğla Kapalı E-tipi cezaevinde bu süreci geçirdiğim için. Muhalefet eleştirdi o süreçte ama salgın dönemini cezaevinde çok iyi koşullarda geçirdim. Ben sol görüşe sahip bir insanım ama muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı çok eleştiriyorum. Adalet yürüyüşünü bile şov için yaptı. Böyle muhalefet olduğu müddetçe AK Parti hep iktidar olur. Hükümetimiz uyuşturucu ile mücadele için ne kadar sert tedbirler alsa yeridir. Sonuna kadar haklılar. Ben bile bu kadar eğitimli olamama ve iyi bir ailede yetişmeme rağmen uyuşturucu kullandıysam, gençlerimiz neler yapar? Bunu engellemek için de en sert tedbirler alınmalı. Cezayı aldığım gün bile, isyan etmedim."

"4 ÜNLÜ ARKADAŞIM BENİ YALNIZ BIRAKMADI"

Bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, "Olgun Şimşek, Necati Akpınar, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci beni hiç yalnız bırakmadı. Hep ziyaret ettiler. Ama içeri girmeden önce hep yanımda olan bazı arkadaşlarım ne aradı, ne de sordu. Bu vefasızlığı da yaşadım, canları sağ olsun. Çok sevdiğim bir söz var; herkes derecesine göre iş yapar" dedi.

"COVID-19'DAN DOLAYI İZİNLİ ÇIKTIM"

Şimdilerde ailesinden maddi destek aldığını belirten Selim Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti: "İçerideyken ailem destek oldu. Kız kardeşim hep yanımda oldu. İçeri girmeden çok iyi kazanıyordum ama mülküm yoktu. Hala da onlardan yardım alıyorum. Bu duruma üzülmüyorum, eskisi gibi param yok belki ama hayatın değerini biliyorum artık.

Üç buçuk sene Muğla E-Tipi kapalı cezaevinde yattım, Covid- 19'dan dolayı izinli olarak dışarı çıktım. Cezamın kalanını açık hava cezaevinde geçireceğim sonrasında. İnsan bu kadar süre içeride kalınca birçok şeyin değerini anlıyor. Mesela, pet şişede su içmenin bile değerini anladım. Suyumu şişeden içerken bile mutlu oluyorum artık."

Oyuncu son olarak cezası bittikten sonra yapımcıların kendisine 2. bir şans vermesini de istedi.