Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'in ''kara para'' imasına bu yanıtı verdi

Acun Ilıcalı'nın kendisi için "kapımda yatıyordu" diyerek kara para imasında bulunan Mehmet Ali Erbil'e yanıtı bu oldu.

Türkiye'de son günlerde gündemin bir numaralı konusu haline dönüşen "kara para aklama" iddialarında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yı suçlamış ve "kapımda yatıyordu" dediği Acun Ilıcalı için “Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim." ifadelerini kullanarak "kara para aklama" imasında bulundu.

Erbil'in sözleri için "Sadece gülüyorum" diyenAcun Ilıcalı, "Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz" dedi.

Ilıcalı sözlerine, "Kafamız neye basmıyor da bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazanacağını düşünüyoruz?" diyerek devam etti.

Enver Aysever bu cevabın ardından Ilıcalı'ya "Muhabirlikten gelip bu parayı kazanmak sizin bir deha olmanızdan mı kaynaklı? Siyaseten sizi bir yere mi ittiler? Adnan Hoca ya da Fethullahçılar sizi korudu mu?" diye soru yöneltti.

Haftalık 30 bin dolar kazandığı Acun Firarda programında yılda sadece 52 gün çalıştığını söyleyen Ilıcalı,şu anda bir primetime programdan yapımcının kazancının 100 bin dolar olduğunu söyledi.

Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye gibi pek çok programın ardından 90 milyon dolar kazandığını söyleyen Ilıcalı bunun 70 milyonuyla TV8 kanalını satın aldığını söyledi.