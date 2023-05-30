Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken Survivor itirafı

Uzun yıllardır yayınlanan Survivor yarışması için bir açıklama yapan Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları olay oldu.

İlk Survivor'ı Kanal D'de 2005 yılında yapan Acun Ilıcalı, daha sonra kendi kanalının patronu alınca yarışmayı her yıl devam ettirdi. Her dönem Survivor yarışması ile konuşulan Acun Ilıcalı, bu kez yaptığı itiraf ile gündeme

Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi için konseye gidildi. Acun Ilıcalı'nın burada yaptığı itiraf ekran başındakilerin dikkatini çekti.



"Survivor final dörtlüsünü gerçekten merak ediyorum" diyen Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hangi dörtlü finale gidecek? Baktığınız zaman mental olarak buralara gelmek çok çok zor.



Tek tek baktığımız zaman Nefise çok güçlü bir kadın gerçekten ama Survivor'ın fizik tarafı bir bölümü. Nefise öbür taraflarda ciddi olarak zorlandı. Duygusal olarak çok zor bir dönem geçirdi ve gerçekten Survivor'ı sonuna kadar yaşadı diyebiliriz."

Cansu'nun da bir - bir buçuk ay önce zorlandığını belirten Acun Ilıcalı, Asena için "Sonuçta bir anne ve çocuğunu bırakıp geldi." dedi.



Erkek yarışmacılara da değinen Acun Ilıcalı şu açıklamyı yaptı:

"Yusuf, Survivor bir 4 ay daha sürse devam edebilecek bir yarışmacı. Ertuğ bana göre zorlanması gerekn bir yarışmacı. İstanbul'da belli bir rahatlıkta yaşayan bir yarışmacı izlenimi veriyor ama zorlandığını görmedim. Osman Can ise zorlandı. Biraz fiziksel olarak şok yaşadığını daha sonra da mental açıdan zorlandığını görüyoruz."

Özgür'ün 5-6 sene boyunca Survivor'a başvurduğunu anımsatan Acun Ilıcalı dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın gündem olan o itirafı:

"Biz seçim yaparken hata yapmıyor değiliz. Şunu unutmayın çağırıp hayal kırıklığına uğradığımız yarışmacılar olduğu gibi, bütün Türkiye'yi kendisine hayran bırakan yarışmacılar da oluyor. Özgür de en son finallerde elendi. Aslında yıllarca hata yapmışız. Çok açık söylüyorum. Senin Survivor'a gelmemen büyük hata olurmuş."

Öte yandan gecenin sonunda Nefise ve Cansu'nun bulunduğu eleme potasına giren üçüncü yarışmacı Ertuğ oldu.