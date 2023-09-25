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Acun Ilıcalı'nın serveti ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın serveti ortaya çıktı
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İngiliz basını, 2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i satın alarak İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı’nın servetini yazdı.

Celebrity Net Worth'a göre 54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar. Net Worth Sport'a göreyse net serveti 61.14 milyon dolarken, diğer akışlarla birlikte toplam serveti yaklaşık 100 milyon dolar.

TV8, TV8,5 VE EXXEN’in sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

İngiltere Championship’te 8. Hafta geride kalırken Hull City 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor.

 

 

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